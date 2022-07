Panică la Paris: O persoană a fost împuşcată mortal şi alte patru au fost rănite într-un atac armat (VIDEO)

O persoană şi alte patru au fost rănite, luni seară, la Paris, potrivit AFP. Doi indivizi au coborât dintr-un vehicul şi au împuşcat alte două persoane aşezate pe terasa unui bar, pe strada Popincourt, din arondismentul 11, au declarat surse din cadrul poliţiei pentru Le Figaro.

Atacul armat s-a soldat cu un mort şi patru persoane . Unul dintre cei doi agresori a fost arestat, iar cel de-al doilea a reuşit să scape.

„Am văzut sosind o maşină, au ieşit cu o armă – aş zice că a fost un pistol-mitralieră sau un Kalaşnikov – au tras şi au plecat”, a declarat şeful unui restaurant din apropiere pentru AFP.

„Am avut timp să spun personalului să intre înăuntru. Toată lumea a fugit. A durat 20-30 de secunde. Am înţeles imediat că este vorba de o reglare de conturi şi că celelalte restaurante nu vor fi afectate”, a asigurat proprietarul restaurantului din acest cartier marcat de atacurile din ianuarie şi noiembrie 2015.

