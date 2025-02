Papa Francisc ar putea rămâne internat o perioadă mai lungă de timp. „Este din ce în ce mai fragil”

grav bolnav și crede că nu mai are mult de trait. Are o infecție respiratorie complex, iar medicii i-au schimbat tratamentul. Oficialii de la Vatican au decis să anuleze toate evenimentele pe care le avea programate la finalul săptămânii.

Papa crede că va muri

de 88 de ani are dureri puternice și a avut febră în ultimele zile, fiind internat vineri. Acesta nu a vrut să meargă la spital, dar I s-a spus că dacă nu merge riscă să moară. El le-ar fi spus apropiaților săi că este sigur că nu mai poate învinge boala, conform

„Papa are 88 de ani şi are mai multe probleme de sănătate. În trecut, o parte din intestinul său a fost scos, iar când era tânăr, o parte din plămân. De asemenea, are probleme cu genunchii şi, în ultimii ani, a fost nevoit să meargă într-un scaun cu rotile. Papa este din ce în ce mai fragil, iar oamenii sunt îngrijorați de faptul că s-a forțat prea mult în acest an jubiliar”, a declarat Trisha Thomas, The Associated Press.

I s-a schimbat tratamentul

Inițial, diagnosticul a fost de bronșita severă, dar nu a răspuns la tratament. Apoi, medicii au ajuns la concluzia că este un virus sau o bacterie care i-a afectat căile respiratorii și i-au schimbat tramentul. Starea sa este stabilă acum.

„Dacă există infecție, trebuie tratată infecția subiacentă şi asta se face, cel mai probabil, cu antibiotice. Unele infecţii au nevoie de tratament prelungit, pentru că sunt mai greu de eliminat din sistem. O să dureze ceva”, spune Nick Hopkinson, Nick Hopkinson, director medical specializat în astm.

Zeci de oameni se roagă în fața spitalului pentru ca Papa să se însănătoșească.

„Să sperăm. O să ne rugăm mai mult. La început, ne-am rugat o dată pe zi. Acum, o să fie de două ori”, au spus oamenii.

Acesta este Anul Jubilar al Bisericii Catolice și Papa are multe evenimente programate, dar medicii i-au recomandat să reducă aparițiile publice.