Papa Francisc a fost externat și a avut prima apariție publică de la internare. Suveranul Pontif a ieșit la balconul spitalului, de unde a salutat mulțimea venită să-l vadă (VIDEO)

Update: Papa Francisc a părăsit duminică spitalul Gemelli din Roma, după cinci săptămâni de când a fost internat. Cu puțin timp înainte, Suveranul Pontif a ieșit la fereastra spitalului și a salutat mulțimea care l-a primit cu aplauze.

Un autovehicul care îl transportă pe papa Francisc a părăsit spitalul duminică, la scurt timp după ora prânzului, şi a fost însoţit prin Roma de un convoi de vehicule ale poliţiei.

Știrea inițială:

La mai bine de o lună de când a fost internat, a avut prima apariție publică. Suveranul Pontif a ieșit la fereastra spitalului, de unde a salutat mulțime adunată. A fost întâmpinat cu aplauze de către oamenii care s-au strâns în fața spitalului Gemelli din Roma.

Suveranul Pontif va reveni duminică la reşedinţa sa de la Vatican, unde va fi în convalescenţă „cel puţin două luni”, a anunţat sâmbătă seara unul dintre medicii săi, potrivit .

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican.

— Catholic Sat (@CatholicSat)