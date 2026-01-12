Doi tineri au murit vineri noapte în Logroño, după ce au căzut de pe structura neterminată a unei clădiri în construcție. Victimele au fost un bărbat de 20 de ani, rezident în Logroño și de naționalitate română, și o fată de 13 ani din Villamediana de Iregua. Deși ancheta este în desfășurare, Poliția Națională a exclus de la început orice semne de infracțiune și a indicat căderea a fost intenționată.

Cum s-a întâmplat tragedia în urma căreia un bărbat de naționalitate română și o fată au murit

Incidentul s-a produs la scurt timp după ora 23:30 și a durat doar câteva minute. O dubă a intrat pe strada Marqués de Larios și s-a izbit violent de gardul care înconjura construcția neterminată, distrugându-l. Odată ajunși în interiorul , fără a opri motorul sau luminile și chiar lăsând ușile deschise, ca și cum nu ar fi existat cale de întoarcere, amândoi au coborât din vehicul și au intrat în clădire pe la parter, îndreptându-se spre scări.

Impactul a declanșat sistemul de alarmă al șantierului, care a alertat managerii companiei de construcții și Poliția Națională. Mișcările lor au fost, de asemenea, surprinse de camerele de securitate instalate. Imagini neclare, iluminate doar de farurile dubei, îl arată pe el primul, urmat de ea, intrând în clădirea încă neterminată de pe strada Marqués de Larios.

La primirea alertei, unul dintre managerii de construcții a anunțat un supraveghetor care locuiește în apropiere pentru a-l avertiza despre situație. Doar câteva minute mai târziu, a ajuns la fața locului și și-a dat seama de amploarea tragediei.

„Când am primit alarma că cineva se afla în interiorul șantierului, ne-am dus acolo. Am văzut duba cu luminile aprinse, pornită și cu ușile deschise și, după ce ne-am uitat puțin mai atent, am găsit cele două cadavre pe jos”, a explicat un purtător de cuvânt de la Coblansa, potrivit .

O patrulă de poliție, care primise și ea alerta, a sosit aproape simultan și a preluat ancheta. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva pe tineri, a căror corpuri au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Logroño. Familiile victimelor, care au ajuns la fața locului după ce au auzit de cele întâmplate, au primit sprijin psihologic de la Echipa de Intervenție Psihosocială în Urgențe (ERIE).

Fata fusese dată dispărută

Cu câteva ore înainte de tragedie, familia fetei alertase poliția cu privire la dispariția fetei. Ea și bărbatul de 20 de ani, partenerul ei, plecaseră împreună, posibil spre un bar din Lardero, și nu se mai întorseseră. Potrivit surselor, cei doi aveau o relație romantică cu care familiile nu erau de acord, dată fiind diferența de vârstă.

Ancheta poliției rămâne deschisă pentru a clarifica motivele dublei tragedii, deși implicarea altor persoane a fost exclusă de la bun început.