Un șofer român din Buzău are de plătit aproape 7.000 de lei impozitul la mașină. Acesta a publicat pe rețelele sociale capturi din Ghișeul.ro, aplicația pentru plata taxelor locale. El a arătat că are de plătit 6.258 lei impozitul anual pentru un autoturism Lexus hibrid din 2008, cu o capacitate cilindrică de peste 3.300 cm³. Însă, dacă ar plăti în două tranșe, suma totală ajunge la 6.885 lei. Adică ar plăti 3443 lei în martie și 3442 lei în septembrie, potrivit .

Această situație este explicată și prin faptul că județul Buzău aplică o reducere de doar 50% la impozitul pentru mașinile hibride în 2025, spre deosebire de București, unde reducerea a fost de 95%. Astfel, un proprietar din Capitală ar plăti doar 344,25 lei pentru un autoturism similar.

7.000 de lei impozitul la mașină. De ce sunt impozitele atât de mari pentru mașinile hibride cu capacitate mare

Românii care dețin autoturisme hibride cu motoare de peste 2.0 litri trebuie să plătească anual aproape 1.000 de lei, deși aceste mașini emit mult mai puțin CO2 comparativ cu alte vehicule. De exemplu, o mașină cu motor de 1.9 diesel (Euro 3) plătește doar 297 lei anual, deși poluează semnificativ mai mult.

Guvernul a inclus în reformă normele de poluare Euro 0 până la Euro 3 într-o singură categorie, menținând însă diferențe mari între capacitățile cilindrice, ceea ce creează dezechilibre în calculul impozitelor.

Cum se compară impozitele între diferitele tipuri de mașini

Un exemplu relevant este Dacia Duster hybrid cu motor de 1.8 litri și emisii de 107 g CO2/km, care are un impozit anual de 266 lei. În același timp, un Volkswagen Golf 3 cu motor de 1.6 litri și emisii de până la 190 g/km (Euro 2) plătește doar 155 lei, potrivit .

Diferențele de impozit se reduc gradual pe măsură ce scade capacitatea cilindrică și se schimbă , dar rămân totuși semnificative în cazul motoarelor mari și hibride.

A ajuns să dea 7.000 de lei impozitul la mașină. Ce nedreptăți există pentru proprietarii de mașini plug-in hybrid

Proprietarii de mașini plug-in hybrid, care au emisii sub 50 g/km, beneficiază doar de o reducere de maximum 30% la impozit, decizie lăsată la latitudinea autorităților locale. Aceasta este considerată o nedreptate având în vedere avantajele ecologice ale acestor vehicule.

Cum se va calcula impozitul auto începând cu 1 ianuarie 2026

Din 2026, impozitul auto nu va mai fi stabilit doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și în funcție de norma de poluare a vehiculului. Astfel:

Cu cât mașina poluează mai mult, cu atât impozitul va fi mai mare.

Valoarea impozitului se calculează pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune din capacitatea cilindrică.

Autoritățile locale pot ajusta cotele în limitele legii.

Pentru mașinile de lux (peste 375.000 lei), se aplică un impozit suplimentar de 0,9% pe diferența față de acest prag.

Impozitul poate fi plătit integral până la 31 martie cu reducere sau în două tranșe (până la 31 martie și 30 septembrie), fără penalități.

Exemplu de calcul al impozitului auto pentru 2026

Iată o formula de calcul pentru impozit auto 2026, pentru un motor de 1.600 cm³. Capacitatea se împarte la 200 cm³ și se înmulțește cu coeficientul normei de poluare.

Pentru un motor de 1.600 cm³ cu norma de poluare Euro 4, calculul impozitului este:

1.600 ÷ 200 = 8

8 × 28,5 lei = 228 lei/an