B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare

Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare

B1.ro
12 ian. 2026, 20:11
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
Sursă foto: Freepik/ @bearfotos
Cuprins
  1. Care este mesajul de la intrarea în bar
  2. Cum a răspuns proprietarul celor supărați pe mesajul de la intrarea în bar
  3. Semnul a stârnit reacții puternice

O controversă planează de aproape 10 ani în jurul unui local din Fontanafredda, Italia. Mesajul pus de proprietar la intrarea în bar a fost descris de clienți și sindicate ca fiind jignitor și promovând idei sexiste. 

Care este mesajul de la intrarea în bar

Afișul care a stârnit furie în rândul observatorilor și care tronează la intrarea în bar de 2017 afișează mesajul: „Meniu fix 25 de euro, chelneriță inclusă”. Sindicatul FLC-CGIL a solicitat îndepărtarea afișului, dat fiind faptul că promovează o gândire misogină.

„Ne confruntăm cu o insultă la adresa demnității feminine: este un alt caz de sexism împotriva femeilor”, a declarat Giuseppe Mancaniello, secretarul FLC-CGIL.

Cum a răspuns proprietarul celor supărați pe mesajul de la intrarea în bar

Danilo Rovere, proprietarul barului, l-a închiriat acum câțiva ani; acum este administrat de o mamă și fiica sa. Cu toate acestea, el a respins îndepărtarea oricărui afiș lipit în local. Bărbatul consideră că nu aduc jigniri la adresa femeilor, ci sunt doar niște glume.

„Nu jignește pe nimeni și, mai presus de toate, este pe proprietatea mea privată”, a fost reacția lui Rovere, potrivit Pordenone Today.

Chiar dacă „nici măcar nu servim mâncare, de când a fost pus semnul ăla, câțiva șoferi de camion s-au oprit să întrebe de meniu”. În bar, există și alte afișe a căror intenție este de a stârni amuzamentul. Pe unul scrie „loc încălzit (iunie-august)”, iar pe altul „jaf cu programare”.

Semnul a stârnit reacții puternice

Semnul a stârnit reacții chiar și în rândul politicienilor locali. O fostă consilieră a scris un mesaj pe Facebook în care ataca decizia de a afișa acel mesaj sub pretextul unei simple glume.

„E doar umor? Luptele anilor ’70 nu au fost de niciun folos! Nu s-a produs nicio revoluție, a rămas aceeași mentalitate veche, patriarhală! Din păcate, suntem neputincioși în fața acestei «povești». Atâta timp cât există femei care sunt de acord cu ea, care justifică acest al nu știu câtelea semn de josnicie culturală, nu vom merge niciodată mai departe. Niciodată”, a comentat Sonia D’Aniello, fost consilier local din Pordenone, pe Facebook.

„Acel semn nu este o insultă, așa cum susține CGIL; este un afront la adresa numeroaselor femei care își trăiesc libertatea în tăcere. Este o rușine pentru toată lumea! În spatele acestei expresii se află o lume întreagă! Această lume încă tratează femeile în acest fel, făcându-le obiecte de «vânzare». Suntem cu toții de vină pentru educația greșită pe care o dăm noilor generații”, a concluzionat ea.

Tags:
Citește și...
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Externe
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Externe
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Externe
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
Externe
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Externe
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Externe
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Externe
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Externe
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Externe
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Externe
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Ultima oră
20:49 - Ministerul Educației ar putea fi împărțit în două: preuniversitar și universitar. Guvernul nu a găsit încă înlocuitor pentru Daniel David
20:48 - Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
20:20 - Buzoianu a sesizat ANI într-un potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții: „Gata cu achizițiile publice date cu dedicație!”
20:18 - Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
20:06 - Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
19:58 - Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
19:39 - O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
19:33 - Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
19:16 - Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
19:06 - AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în București