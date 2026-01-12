O controversă planează de aproape 10 ani în jurul unui local din Fontanafredda, Italia. Mesajul pus de proprietar la intrarea în bar a fost descris de clienți și sindicate ca fiind jignitor și promovând idei sexiste.

Care este mesajul de la intrarea în bar

Afișul care a stârnit furie în rândul observatorilor și care tronează la intrarea în bar de 2017 afișează mesajul: „Meniu fix 25 de euro, chelneriță inclusă”. Sindicatul FLC-CGIL a solicitat îndepărtarea afișului, dat fiind faptul că promovează o gândire misogină.

„Ne confruntăm cu o insultă la adresa demnității feminine: este un alt caz de sexism împotriva femeilor”, a declarat Giuseppe Mancaniello, secretarul FLC-CGIL.

Cum a răspuns proprietarul celor supărați pe mesajul de la intrarea în bar

Danilo Rovere, proprietarul barului, l-a închiriat acum câțiva ani; acum este administrat de o mamă și fiica sa. Cu toate acestea, el a respins îndepărtarea oricărui afiș lipit în local. Bărbatul consideră că nu aduc jigniri la adresa femeilor, ci sunt doar niște .

„Nu jignește pe nimeni și, mai presus de toate, este pe proprietatea mea privată”, a fost reacția lui Rovere, potrivit .

Chiar dacă „nici măcar nu servim mâncare, de când a fost pus semnul ăla, câțiva șoferi de camion s-au oprit să întrebe de meniu”. În bar, există și alte afișe a căror intenție este de a stârni amuzamentul. Pe unul scrie „loc încălzit (iunie-august)”, iar pe altul „jaf cu programare”.

Semnul a stârnit reacții puternice

Semnul a stârnit reacții chiar și în rândul politicienilor locali. O fostă consilieră a scris un mesaj pe Facebook în care ataca decizia de a afișa acel mesaj sub pretextul unei simple glume.

„E doar umor? Luptele anilor ’70 nu au fost de niciun folos! Nu s-a produs nicio revoluție, a rămas aceeași mentalitate veche, patriarhală! Din păcate, suntem neputincioși în fața acestei «povești». Atâta timp cât există femei care sunt de acord cu ea, care justifică acest al nu știu câtelea semn de josnicie culturală, nu vom merge niciodată mai departe. Niciodată”, a comentat Sonia D’Aniello, fost consilier local din Pordenone, pe Facebook.

„Acel semn nu este o insultă, așa cum susține CGIL; este un afront la adresa numeroaselor femei care își trăiesc libertatea în tăcere. Este o rușine pentru toată lumea! În spatele acestei expresii se află o lume întreagă! Această lume încă tratează femeile în acest fel, făcându-le obiecte de «vânzare». Suntem cu toții de vină pentru educația greșită pe care o dăm noilor generații”, a concluzionat ea.