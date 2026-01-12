Când Markie Smith, o mamă din Texas, i-a ales numele fiului nu după mult timp după ce a aflat că este însărcinată. Ulterior, când l-a născut și a observat că bebelușul este mult mai mare decât se aștepta, unii ar putea spune chiar uriaș, și-a dat seama că numele deja ales se potrivea perfect.

Câte kilograme a avut bebelușul lui Markie Smith la naștere

Cel de-al treilea copil al lui Smith a fost născut prin cezariană pe 18 decembrie la Spitalul Memorial Arlington din Arlington, Texas. Când medicii l-au ridicat, cei prezenți nu și-au putut ascunde mirarea.

„A existat o tresărire și toată lumea a exclamat pur și simplu: «O, Doamne!», deodată”, spune Smith, în vârstă de 35 de ani, pentru . „Stăteam întinsă acolo complet dezorientată, gen: «Ce? E bine?»”

Atunci Smith s-a întors către cea mai bună prietenă a ei, care era acolo pentru a o sprijini. „S-a uitat la mine și a spus: «Fetiță, e imens.»”

Smith își amintește perfect primul moment când și-a văzut bebelușul.

„Mi-a amintit de Omulețul Michelin! Doar colăcei și colăcei.

Canyon este numele perfect pentru el”, a povestit mama.

Bebelușul pe care îl numise Canyon se ridica deja la înălțimea numelui.

Smith, în vârstă de 35 de ani, a avut diabet gestațional în toate cele trei sarcini, o afecțiune care poate duce la copii neobișnuit de mari. Primii ei doi copii au cântărit fiecare 3,6 kg, dar Canyon a înclinat balanța la 5,8 kilograme – mult mai mult decât au prezis Smith sau echipa medicală.

Pentru context, Asociația Americană a Sarcinii spune că majoritatea bebelușilor născuți la termen (39-40 de săptămâni) cântăresc între 3 și 4 kg.

Ce porecle a primit bebelușul uriaș

Familia și prietenii au început numaidecât să-i dea lui Canyon porecle. Unii i-au spus „Marele Canion”, o aluzie la dimensiunea sa impresionantă, în timp ce alții l-au poreclit „Super Cooper”, o referință jucăușă la al doilea său prenume.

Nu numai că numele i se potrivea, dar se potrivea perfect și cu numele fraților săi. Smith, care deține o afacere de îngrijire și dresaj canin, este și mama copiilor Meadow (n.r. pajiște), în vârstă de 9 ani, și Forest (n.r. pădure). Numindu-și bebelușul Canyon (n.r. canion) nu a făcut decât să continue să respecte tema naturii.

După ce a petrecut o săptămână la terapie intensivă învățând cum să respire singur, Canyon a fost externat în Ajunul Crăciunului. Smith a numit-o un .