B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul

O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul

B1.ro
12 ian. 2026, 19:39
O femeie din Texas a născut un bebeluș de aproape 6 kilograme. Ce nume sugestiv a primit copilul
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Câte kilograme a avut bebelușul lui Markie Smith la naștere
  2. Ce porecle a primit bebelușul uriaș

Când Markie Smith, o mamă din Texas, i-a ales numele fiului nu după mult timp după ce a aflat că este însărcinată. Ulterior, când l-a născut și a observat că bebelușul este mult mai mare decât se aștepta, unii ar putea spune chiar uriaș, și-a dat seama că numele deja ales se potrivea perfect.  

Câte kilograme a avut bebelușul lui Markie Smith la naștere

Cel de-al treilea copil al lui Smith a fost născut prin cezariană pe 18 decembrie la Spitalul Memorial Arlington din Arlington, Texas. Când medicii l-au ridicat, cei prezenți nu și-au putut ascunde mirarea.

„A existat o tresărire și toată lumea a exclamat pur și simplu: «O, Doamne!», deodată”, spune Smith, în vârstă de 35 de ani, pentru Today. „Stăteam întinsă acolo complet dezorientată, gen: «Ce? E bine?»”

Atunci Smith s-a întors către cea mai bună prietenă a ei, care era acolo pentru a o sprijini. „S-a uitat la mine și a spus: «Fetiță, e imens.»”

Smith își amintește perfect primul moment când și-a văzut bebelușul.

„Mi-a amintit de Omulețul Michelin! Doar colăcei și colăcei.

Canyon este numele perfect pentru el”, a povestit mama.

Bebelușul pe care îl numise Canyon se ridica deja la înălțimea numelui.

Smith, în vârstă de 35 de ani, a avut diabet gestațional în toate cele trei sarcini, o afecțiune care poate duce la copii neobișnuit de mari. Primii ei doi copii au cântărit fiecare 3,6 kg, dar Canyon a înclinat balanța la 5,8 kilograme – mult mai mult decât au prezis Smith sau echipa medicală.

Pentru context, Asociația Americană a Sarcinii spune că majoritatea bebelușilor născuți la termen (39-40 de săptămâni) cântăresc între 3 și 4 kg.

Ce porecle a primit bebelușul uriaș

Familia și prietenii au început numaidecât să-i dea lui Canyon porecle. Unii i-au spus „Marele Canion”, o aluzie la dimensiunea sa impresionantă, în timp ce alții l-au poreclit „Super Cooper”, o referință jucăușă la al doilea său prenume.

Nu numai că numele i se potrivea, dar se potrivea perfect și cu numele fraților săi. Smith, care deține o afacere de îngrijire și dresaj canin, este și mama copiilor Meadow (n.r. pajiște), în vârstă de 9 ani, și Forest (n.r. pădure). Numindu-și bebelușul Canyon (n.r. canion) nu a făcut decât să continue să respecte tema naturii.

După ce a petrecut o săptămână la terapie intensivă învățând cum să respire singur, Canyon a fost externat în Ajunul Crăciunului. Smith a numit-o un miracol.

Tags:
Citește și...
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
Externe
Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Externe
Dublă tragedie în Spania! Un român și iubita lui s-au aruncat de pe o clădire în construcție. Ce i-ar fi împins să facă gestul extrem
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Externe
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
Externe
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Externe
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Externe
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Externe
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Externe
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Externe
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Externe
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Ultima oră
20:49 - Ministerul Educației ar putea fi împărțit în două: preuniversitar și universitar. Guvernul nu a găsit încă înlocuitor pentru Daniel David
20:48 - Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
20:20 - Buzoianu a sesizat ANI într-un potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții: „Gata cu achizițiile publice date cu dedicație!”
20:18 - Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
20:11 - Un bar din Italia este de aproape un deceniu în centrul unor controverse, din cauza unui mesaj afișat la intrare
20:06 - Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
19:58 - Saveta Bogdan, supărată pe Ilie Bolojan: „El crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”. Ce facturi are de plătit artista
19:33 - Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
19:16 - Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
19:06 - AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în București