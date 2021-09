Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a deschis 300 de investigații privind fraudele cu fonduri europene

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, anunță că a deschis 300 de investigații de la 1 iunie, data la care instituția și-a început activitatea. Prejudiciile în acest dosar însumează 4, 5 miliarde de euro, anunță purtătorul de cuvânt al instituției, Tine Hollevoet, într-o declarație de presă.

Unele dintre aceste cazuri sunt investigații în curs începute de parchetele naționale și preluate de Parchetul European la debutul activității, când a primit prerogativa de a ancheta criminalitatea infracțiunilor transfrontaliere cu bani europeni.

Cele mai multe sunt cazuri noi, potrivit sursei citate, deschise pe baza unor sesizări din public, a mai precizat purtătorul de cuvânt al EPPO.

Pînă în prezent, nici unul dintre cazuri nu are legătură cu programul de redresare post pandemie , cunoscut sub numele de Next Generation EU, în valoare de 800 de miliarde de euro.”Este încă prea devreme, banii abia au început să fie alocați iar contractele urmează să fie semnate”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Parchetului European.

Potrivit acestuia, instituția încă are nevoie de 120 de persoane – ofițeri de caz, anchetatori specializați în cauze fiscale.