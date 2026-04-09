Acasa » Externe » Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari

Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari

09 apr. 2026, 12:24
Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
Cuprins
  1. Pariuri suspecte înainte de anunț
  2. Pariuri pe războiul din Iran

Anunțul surprinzător al unui armistițiu între Statele Unite și Iran, venit într-un moment de maximă tensiune geopolitică, nu a generat doar reacții diplomatice și fluctuații pe piețele financiare. În paralel, o altă piață – mai puțin vizibilă, dar extrem de activă – a explodat: cea a pariurilor pe evenimente globale. Așa că după ce s-a pariat pe începerea războiului, acum au apărut pariuri pe armistițiu.

Pariuri suspecte înainte de anunț

Datele analizate în ultimele zile arată că unii utilizatori ai platformei de predicții Polymarket au pariat sume semnificative pe scenariul unei încetări a focului chiar înainte de anunțul oficial, obținând câștiguri spectaculoase.

Potrivit unei analize bazate pe date blockchain, mai multe conturi au fost create chiar în orele sau minutele dinaintea anunțului armistițiului și au plasat pariuri consistente pe acest rezultat. Un singur portofel digital a mizat aproximativ 72.000 de dolari pe scenariul încetării focului și a obținut ulterior un profit de circa 200.000 de dolari.

Nu este un caz izolat. Alte conturi au înregistrat câștiguri de peste 100.000 de dolari, iar unele au fost create cu doar câteva minute înainte de confirmarea oficială a acordului.

Investigații anterioare arătaseră deja că mai multe conturi anonime, create în aceeași zi, au pariat aproape 70.000 de dolari pe un armistițiu SUA–Iran, cu potențial de câștig de peste 800.000 de dolari.

Sincronizarea acestor conturi și momentul plasării pariurilor – exact în perioada în care liderii politici transmiteau semnale contradictorii – au ridicat suspiciuni serioase în rândul experților.

Analiștii discută despre un tipar tipic pentru tranzacționarea pe bază de informații privilegiate („insider trading”), chiar dacă vorbim despre o piață neconvențională.

Pariuri pe războiul din Iran

Cazul armistițiului nu este singular. Platforma a fost recent criticată dur pentru găzduirea unor pariuri considerate profund imorale, inclusiv pe soarta unor militari americani implicați în conflictul din Iran.

Aceste piețe permiteau utilizatorilor să parieze pe momentul în care piloți americani doborâți ar putea fi salvați – o situație condamnată public de politicieni americani drept „dezgustătoare”.

Criticii susțin că astfel de practici transformă tragediile umane și conflictele armate în simple oportunități speculative, golite de orice dimensiune etică.

Pe fondul acestor scandaluri, presiunea politică pentru reglementarea piețelor de predicții crește. În SUA, au fost deja propuse inițiative legislative pentru limitarea sau interzicerea pariurilor pe evenimente sensibile precum războaiele sau deciziile guvernamentale.

Polymarket: între „inteligență colectivă” și piață speculativă

Platforma Polymarket, lansată în 2020, funcționează ca o piață de predicții bazată pe criptomonede, unde utilizatorii pot paria pe probabilitatea unor evenimente viitoare – de la alegeri și indicatori economici până la conflicte militare.

În teorie, astfel de piețe sunt considerate instrumente de „inteligență colectivă”, agregând opinii și informații dispersate. În practică însă, ele pot deveni teren fertil pentru manipulare și speculație, mai ales atunci când participanții dispun de capital mare sau informații sensibile.

Studii recente arată că astfel de platforme pot fi influențate de „balene” – jucători cu resurse financiare considerabile – care pot distorsiona percepția probabilităților reale

Citește și...
Republica Moldova a rupt legăturile cu Rusia. Maia Sandu a semnat decretele de retragere din CSI
Externe
Republica Moldova a rupt legăturile cu Rusia. Maia Sandu a semnat decretele de retragere din CSI
Scurgere de informații în armata SUA. Fostă angajată arestată de FBI. Acuzațiile care i se aduc
Externe
Scurgere de informații în armata SUA. Fostă angajată arestată de FBI. Acuzațiile care i se aduc
Cine este Peter Magyar, omul care are șanse să îl învingă pe Viktor Orban. Motivul pentru care și-a înregistrat în secret soția
Externe
Cine este Peter Magyar, omul care are șanse să îl învingă pe Viktor Orban. Motivul pentru care și-a înregistrat în secret soția
Mark Rutte a dezvăluit că „Trump este dezamăgit de mulți din NATO”. Ce baze ar vrea să închidă
Externe
Mark Rutte a dezvăluit că „Trump este dezamăgit de mulți din NATO”. Ce baze ar vrea să închidă
Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
Externe
Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
Externe
O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”
Externe
Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Externe
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Externe
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
Externe
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
12:43 - Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
12:36 - Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
12:02 - Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi
11:59 - Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
11:55 - Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
11:29 - Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
11:20 - Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
11:14 - Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
11:07 - Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă
10:48 - Zeci de milioane de lei a cheltuit Guvernul pe noua carte de identitate. Care e inutilă în multe cazuri. În foarte multe cazuri. Acum se dă o lege care să ascundă problemele