Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari

Anunțul surprinzător al unui armistițiu între Statele Unite și Iran, venit într-un moment de maximă tensiune geopolitică, nu a generat doar reacții diplomatice și fluctuații pe piețele financiare. În paralel, o altă piață – mai puțin vizibilă, dar extrem de activă – a explodat: cea a pariurilor pe evenimente globale. Așa că după ce s-a pariat pe începerea războiului, acum au apărut pariuri pe armistițiu.

Pariuri suspecte înainte de anunț

Datele analizate în ultimele zile arată că unii utilizatori ai platformei de predicții au pariat sume semnificative pe scenariul unei încetări a focului chiar înainte de anunțul oficial, obținând câștiguri spectaculoase.

Potrivit unei analize bazate pe date blockchain, mai multe conturi au fost create chiar în orele sau minutele dinaintea anunțului armistițiului și au plasat pariuri consistente pe acest rezultat. Un singur portofel digital a mizat aproximativ 72.000 de dolari pe scenariul încetării focului și a obținut ulterior un profit de circa 200.000 de dolari.

Nu este un caz izolat. Alte conturi au înregistrat câștiguri de peste 100.000 de dolari, iar unele au fost create cu doar câteva minute înainte de confirmarea oficială a acordului.

Investigații anterioare arătaseră deja că mai multe conturi anonime, create în aceeași zi, au pariat aproape 70.000 de dolari pe un armistițiu SUA–Iran, cu potențial de câștig de peste 800.000 de dolari.

Sincronizarea acestor conturi și momentul plasării pariurilor – exact în perioada în care liderii politici transmiteau semnale contradictorii – au ridicat suspiciuni serioase în rândul experților.

Analiștii discută despre un tipar tipic pentru tranzacționarea pe bază de informații privilegiate ( ), chiar dacă vorbim despre o piață neconvențională.

Pariuri pe războiul din Iran

Cazul armistițiului nu este singular. Platforma a fost recent criticată dur pentru găzduirea unor pariuri considerate profund imorale, inclusiv pe soarta unor

Aceste piețe permiteau utilizatorilor să parieze pe momentul în care piloți americani doborâți ar putea fi salvați – o situație condamnată public de politicieni americani drept „dezgustătoare”.

Criticii susțin că astfel de practici transformă tragediile umane și conflictele armate în simple oportunități speculative, golite de orice dimensiune etică.

Pe fondul acestor scandaluri, presiunea politică pentru reglementarea piețelor de predicții crește. În SUA, au fost deja propuse inițiative legislative pentru limitarea sau interzicerea pariurilor pe evenimente sensibile precum războaiele sau deciziile guvernamentale.

Polymarket: între „inteligență colectivă” și piață speculativă

Platforma Polymarket, lansată în 2020, funcționează ca o piață de predicții bazată pe criptomonede, unde utilizatorii pot paria pe probabilitatea unor evenimente viitoare – de la alegeri și indicatori economici până la conflicte militare.

În teorie, astfel de piețe sunt considerate instrumente de „inteligență colectivă”, agregând opinii și informații dispersate. În practică însă, ele pot deveni teren fertil pentru manipulare și speculație, mai ales atunci când participanții dispun de capital mare sau informații sensibile.

Studii recente arată că astfel de platforme pot fi influențate de „balene” – jucători cu resurse financiare considerabile – care pot distorsiona percepția probabilităților reale