Republica Moldova se retrage oficial din CSI după ce președintele a semnat decretele care oficializează ieșirea din organizația patronată de .

Republica Moldova a rupt legăturile cu Rusia

Maia Sandu a semnat decretele de promulgare a legilor care denunță acordurile fondatoare ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Este ultimul pas, pe care l-a făcut Republica Moldova, pentru retragerea oficială din oganizația patronată de Rusia, înființată după destrămarea URSS.

Decretele prezidențiale, oficializează demersurile făcute de în vederea denunțării Acordului de constituire al Comunităţii Statelor Independente, a Protocolului aferent şi a Statutului .

Acest pas era normal, având în vedere că Parlamentul de la Chișinău a adoptat, joia trecută, legea prin care au fost denunțate cele trei documente. Astfel, oficial, Moldova încetează să mai fie membră a Comunității Statelor Independente.

Următorul pas, conform procedurii, va fi făcut de Ministerul Afacerilor Externe. Acesta va notifica oficial Comitetul Executiv al CSI cu privire la decizia adoptată la Chișinău. Iar după trecerea a 12 luni de la această notificare, Moldova va înceta oficial să mai fie membru al organizaţiei și va ieși din siajul Rusei.

Cum a fost justificată decizia la Chișinău

Autorităţile de la Chișinău au argumentează decizia de retragere din CSI arătând că a fost determinată de încălcarea valorilor fundamentale ale organizaţiei de către Federaţia Rusă. Oficialii din Republica Moldova au arătat că, în mod special, Rusia a încălcat principiului integrităţii teritoriale, care se manifestă prin invadarea Ucrainei, Georgiei şi staţionarea ilegală de trupe ruse în regiunea transnistreană.

De altfel, Moldova nu a mai participat la activitățile Comunităţii Statelor Independente din 2022. Această decizie a fost luată în contextul declanșării războiului din Ucraina.

De asemenea, Chișinăul a denunţat zeci de acorduri încheiate pe platforma CSI. Guvernul moldovean a încetat să mai achite cotizaţiile anuale de membru, începând cu 2023. În februarie 2024, Moldova a ieşit oficial din Adunarea Parlamentară a CSI.