Parlamentarii din Georgia s-au luat la bătaie din cauza unei legi de inspirație rusească (VIDEO)

Parlamentarii din Georgia s-au luat la bătaie în timpul unei ședințe în care se dezbătea o controversată lege de inspirație rusească. Georgienii au ieșit deja în stradă, Rusia fiind puternic nepopulară în această țară, iar un nou protest este anunțat pentru luni seară.

Bătaia a izbucnit după ce Mamuka Mdinaradze, liderul partidului de guvernământ „Visul Georgian” și inițiatorul legii privind „agenții străini”, a fost lovit cu pumnul în față de Aleko Elisashvili, parlamentar de opoziție, informează

NOW – Chaos breaks out in the Georgian parliament.

