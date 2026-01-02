Autoritățile elvețiene continuă să investigheze circumstanțele în care s-a produs tragedia din barul „Constellation”, din Crans-Montana. Anchetatorii admit, acum, după cercetări mai amănunțite că focul a fost produs, cel mai probabil, de artificiile cu care au venit sticlele de șampanie. Apropierea de tavan ar fi fost factorul decisiv și, tocmai din acest motiv, experții recomandă să fie investigate și materialele inflamabile folosite la construcție.

„Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânări cu artificii decorative sau «lumini Bengal» puse în sticle de șampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan”, a declarat Béatrice Pilloud, procuror general al cantonului Valais, potrivit Știrile ProTV.

Câte persoane și-au pierdut viața în tragedia din barul „Constellation”, Crans-Montana

Ultimele declarații ale autoritățile indicau faptul că 40 de persoane și-au pierdut viața în timpul incendiului devastator. O mare parte dintre cei care au murit erau adolescenți. Răniți sunt 119, între care 80-100 sunt în stare gravă. O parte dintre victime, mai exact 50, sunt transferați și urmează să fie tratați în centre pentru arși din alte țări europene.

„Aproximativ 80 de răniți grav au fost aduși la , în nici trei ore. A fost intens”, a declarat Eric Bonvin, directorul general al Spitalului Sion.

Ana Maria, o româncă stabilită în Elveția, a fost și ea în barul „Constellation”, în seara de Revelion, alături de fiul ei adolescent. Norocul celor doi a fost că au părăsit locația cu o oră înainte de tragedie. Însă, o parte dintre prietenii tânărului nu au mai reușit să iasă din viață din bar, făcând ca noaptea dintre ani să fie un moment marcant.

„Două dintre familiile apropiate nouă și-au pierdut ambii copii, două fete și doi băieț. Băieții aveau 14 și 16 și fetițele aveau 16 și 19 și încă un băiat de 17 ani”, a povestit Ana Maria Allemann.

Printre prietenii fiului Anei, prezenți la petrecerea de Revelion, se numără și un adolescent român de 17 ani. Familia nu are nicio veste despre ce s-a întâmplat cu băiatul. a declarat că Ambasada României din Berna păstrează legătura cu familia românului.

Ce naționalități au persoanele rănite în incendiul din Elveția

Dintre cele 119 persoane rănite în incendiul din Crans-Montana, 113 au fost identificate: 71 sunt elvețieni, 14 francezi, 11 italieni. Naționalitatea a 14 persoane încă nu a fost stabilită.

Anchetatorii au stat de vorbă cu cei doi proprietari, în calitate de persoane care pot oferi informații suplimentare. În cazul în care se va constata că incidentul a fost provocat din neglijență, cei doi proprietari, un cuplu, ar putea fi acuzați de incendiere din culpă, omor din culpă sau vătămare corporală din culpă.