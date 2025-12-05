B1 Inregistrari!
Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin

Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin

Selen Osmanoglu
05 dec. 2025, 10:02
Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin
Cuprins
  1. Drone de tip militar, în apropierea avionului prezidențial
  2. Dronele s-au îndreptat spre nava militară irlandeză
  3. Reacția autorităților irlandeze

Patru drone neidentificate au fost observate luni seara pe traiectoria avionului care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, încălcând interdicția de zbor în zona aeroportului din Dublin. Avionul a aterizat înainte de ora prevăzută și nu s-a intersectat cu vehiculele aeriene fără pilot, iar autoritățile irlandeze investighează incidentul. Iată ce s-a întâmplat!

Drone de tip militar, în apropierea avionului prezidențial

Dronele, descrise ca fiind „de tip militar”, au intrat într-o zonă din apropierea aeroportului din Dublin, pe unde urma să treacă avionul liderului ucrainean, Zelenski, marți în jurul orei 23:00, potrivit Ukrainska Pravda, citată de Știrile ProTv.

Avionul prezidențial a aterizat mai devreme decât era programat, evitând orice intersectare cu dronele. Din fericire, nu au fost raportate incidente sau pagube în urma zborului acestora.

Dronele s-au îndreptat spre nava militară irlandeză

După ce au trecut prin zona aeroportului, dronele s-au deplasat spre nava militară LÉ William Butler Yeats, detașată în secret în largul Dublinului. Forțele armate irlandeze au decis să nu le doboare.

Serviciile de securitate au stabilit că dronele au fost lansate din nord-estul Dublinului și au rămas în aer până la două ore. În acest moment, nu se știe cine le-a lansat, care a fost scopul lor sau unde se află în prezent.

„Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele de la aeroportul din Dublin erau mari, extrem de scumpe, de specificație militară, și că incidentul ar putea fi clasificat ca un atac hibrid”, a precizat The Journal.

Reacția autorităților irlandeze

În urma incidentului, a avut loc o reuniune de urgență a conducerii de vârf a Irlandei pentru evaluarea riscurilor. Avionul care îl transporta pe președintele Zelenski a părăsit Dublinul mai devreme, pentru a minimiza posibilitatea unor noi incidente cu drone.

Autoritățile continuă să investigheze sursa și natura dronelor, precum și eventualele riscuri pentru securitatea spațiului aerian irlandez.

