Patru state europene cer Israelului să renunțe la reintroducerea pedepsei cu moartea

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 11:22
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Mesajul comun transmis de cele patru state europene
  2. Temerile legate de inițiativă

Patru state europene, respectiv Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, au cerut oficial Israelului să renunţe la proiectul de lege care vizează reintroducerea pedepsei cu moartea pentru actele de terorism.

Mesajul comun transmis de cele patru state europene

Miniştrii de externe din cele patru țări și-au exprimat îngrijorare cu privire la această inițiativă legislativă, chiar înainte de votul final prevăzut în Parlamentul israelian. Oficialii europeni consideră că o astfel de măsură este degradantă și nu are un efect real de descurajare a criminalității. Proiectul a fost introdus de partidul de extremă dreapta Forţa Evreiască, condus de ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir.

Miniștrii de externe francez, german, italian şi britanic au explicat poziția lor oficială într-o declarație comună publicată duminică.

„Pedeapsa cu moartea este o formă inumană şi degradantă de pedeapsă, fără niciun efect descurajator. De aceea ne opunem pedepsei capitale, indiferent de circumstanţele din întreaga lume.”, au declarat miniștrii celor patru state europene conform Agerpres.

Temerile legate de inițiativă

Oponenții acestui proiect susțin că măsura are un caracter rasist, deoarece ar viza în mod direct doar persoanele de origine palestiniană condamnate de instanțele militare. Israelul a abolit pedeapsa capitală pentru crimă încă din anul 1954, aceasta fiind păstrată doar pentru cazuri excepționale precum genocidul. Ultima execuție pusă în aplicare în Israel a fost cea a criminalului nazist Adolf Eichmann, în anul 1962.

Reprezentanții celor patru țări au subliniat că opoziția lor față de execuții este una de principiu și se aplică la nivel global.

„De aceea ne opunem pedepsei capitale, indiferent de circumstanţele din întreaga lume”, au mai spus miniştrii celor patru state europene.

Dacă actuala iniţiativă legislativă este aprobată, palestinienii condamnaţi de instanţele militare din teritoriile ocupate pentru o crimă motivată de terorism s-ar confrunta cu pedeapsa obligatorie cu moartea.

