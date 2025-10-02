B1 Inregistrari!
Externe » Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 07:24
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Pavel Durov, fondatorul Telegram. Sursa Foto: Captură Video/ YT - Lex Fridman
Cuprins
  1. Cum a povestit Pavel Durov clipele în care a crezut că va muri
  2. În ce context s-ar fi produs tentativa de otrăvire
  3. De ce a ales Pavel Durov să tacă până acum

Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit într-un interviu publicat marți că, în primăvara anului 2018, a trecut printr-o experiență dramatică, reușind să supraviețuiască unei tentative de otrăvire.

Mărturisirea a fost făcută în cadrul unei conversații cu Lex Fridman, gazda unui popular podcast din Statele Unite, unde Durov a rememorat acel episod dramatic și consecințele pe care le-a avut asupra lui. Informația a fost relatată de publicația Kyiv Post.

Pavel Durov, fondatorul Telegram. Sursa Foto: Captură Video/ YT – Lex Fridman

Cum a povestit Pavel Durov clipele în care a crezut că va muri

Pavel Durov a declarat că a simțit că „va muri” după ce a revenit la casa închiriată și a descoperit un obiect suspect lăsat de „vecinul său ciudat” lângă ușă. La scurt timp, a avut dureri puternice în tot corpul, și-a pierdut vederea, auzul și nu mai putea respira.

„M-am gândit că am avut o viață frumoasă, că am reușit să realizez câteva lucruri. Apoi m-am prăbușit pe podea”, a povestit fondatorul Telegram. Durov a spus că și-a revenit abia a doua zi și nu a putut lucra două săptămâni.

În ce context s-ar fi produs tentativa de otrăvire

Incidentul ar fi avut loc în 2018, când Telegram strângea fonduri pentru proiectul blockchain TON, iar Rusia încerca să interzică aplicația. Autoritatea de supraveghere Roskomnadzor a blocat atunci adrese IP pentru a opri accesul, însă fără succes.

Abia în 2020, interdicția a fost ridicată, după ce Durov s-a arătat dispus să coopereze cu statul pentru combaterea terorismului și extremismului. Cu toate acestea, Rusia a restricționat recent apelurile pe Telegram, promovând aplicația proprie, Max.

De ce a ales Pavel Durov să tacă până acum

Durov a spus că nu a făcut public incidentul pentru a nu provoca panică. „Nu era chiar momentul potrivit pentru mine să încep să împărtășesc informații legate de sănătatea mea personală”, a mai declarat el.



