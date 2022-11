Pe întuneric, dar liberi: Ucrainenii din Herson cântă și dansează în jurul focului, în centrul orașului, de bucurie că au scăpat de ruși. Volodimir Zelenski: „E o zi istorică” (VIDEO)

Deși pe întuneric, locuitorii din Herson sunt extrem de fericiți căci, în sfârșit, sunt liberi. Soldații ruși din oraș, iar cei ucraineni Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că aceasta este o zi istorică.

E și o lovitură importantă pentru Rusia lui Putin, căci Hersonul era singura capitală regională ucraineană pe care reușise să o cucerească de la debutul invaziei, din 24 februarie.

Pe rețelele sociale circulă intens clipuri cu locuitorii din Herson dansând și cântând de bucurie. Orașul e în benză, căci rușii au tăiat liniile de electricitate înainte de a fugi. Dar asta nu i-a oprit pe unii ucraineni, care au aprins un foc mare în centrul orașului și au început să danseze în jurul lui:

Ei au cântat Chervona Kalyna, un simbol al independenței ucrainene. Acesta a fost interzis când Ucraina făcea parte din URSS, dar tot era cântat de patrioții ucraineni, în semn de sfidare.

Imagini cu ucraineni primindu-i cu bucurie pe militarii lor au fost distribuite și de Olena Zelenska, prima doamnă a țării.

””Al nostru” – cât de multă putere e în aceste cuvinte. Pe străzile din Herson, mii de oameni i-au întâmpinat, cu steaguri albastre și galbene, pe apărătorii lor. Sunt imagini care aduc lacrimi în ochii fiecărui ucrainean. Ai noștri sunt acasă. Herson e liber. Curând toată Ucraina va fi liberă”, a scris Zelenska, pe Twitter.

„Ours”. How much power is in this word. Thousands of people on Kherson streets meet their defenders with blue and yellow flags – footage that bring tears to the eyes of every Ukrainian today. Ours are at home. Kherson is free. Soon the whole 🇺🇦 will be free.

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA)