Peste 15.000 de milionari ar urma să părăsească Rusia lui Putin până la sfârșitul anului

Peste 15.000 de milionari sunt de așteptat să fugă din Rusia în acest an, deoarece cetățenii bogați întorc spatele regimului lui Vladmir Putin după invadarea Ucrainei, potrivit unei analize a datelor privind migrația, scrie .

Magnații părăsesc Rusia lui Putin

Se preconizează că aproximativ 15% dintre rușii cu active de peste 1 milion de dolari (820.000 de lire sterline) vor emigra în alte țări până la sfârșitul anului 2022, conform proiectelor bazate pe datele despre migrație ale Henley & Partners, o firmă cu sediul la Londra.

„Rusia are hemoragii de milionari”, a spus Andrew Amoils, șeful de cercetare la New World Wealth, care a compilat datele pentru Henley. „Persoanele bogate au emigrat din Rusia în număr în creștere constantă în fiecare an în ultimul deceniu, un semn de avertizare timpurie al problemelor actuale cu care se confruntă țara. Din punct de vedere istoric, prăbușirile majore ale țărilor au fost de obicei precedate de o accelerare a emigrării oamenilor bogați, care sunt adesea primii care pleacă, deoarece au mijloacele pentru a face acest lucru.”

Se estimează că Ucraina va suferi cea mai mare pierdere de persoane cu valoare netă ridicată (HNWI) ca proporție din populația sa, cu 2.800 de milionari (sau 42% din totalul HNWI din Ucraina) să fi părăsit țara până la sfârșitul anului.

Bogații lumii s-au mutat în mod tradițional în SUA și Marea Britanie, dar Henley a spus că se așteaptă ca Emiratele Arabe Unite să le depășească ca destinație pentru emigranții milionari. „Marea Britanie și-a pierdut coroana centrului bogăției, iar SUA se estompează rapid ca un magnet pentru cei bogați ai lumii, fiind așteptate ca EAU să le depășească prin atragerea celor mai mari fluxuri nete de milionari la nivel global în 2022”, a spus Henley în raportul său, care se bazează pe „urmărirea sistematică a tendințelor internaționale de migrare a averii private”.

SUA, un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei

Administrația Biden a introdus un nou val de sancțiuni menite să pedepsească Rusia pentru invadarea Ucrainei, fiind vizați inclusiv oligarhi, iahturi de lux și violoncelistul Serghei Roldugin, despre care Washingtonul spune că acționează ca intermediar pentru președintele rus Vladimir Putin, dar și Maria Zakharova, purtătoare de cuvânt în Ministerul rus al afacerilor externe, transmite .

SUA, Canada, Marea Britanie și UE au introdus sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei, în replică la , iar Washingtonul a promis să adopte și mai multe măsuri pe măsură ce războiul se prelungește.

În discursul privind Starea Uniunii pe care l-a susținut în martie, președintele american Joe Biden promitea că SUA va face demersuri pentru a confisca iahturi, apartamente de lux și avioane private ale rușilor înstăriți care au legături cu Vladimir Putin.