Peste 50 de cutremure au lovit Japonia, în ultimele ore. Alerta de tsunami, emisă inițial după un seism de 7,6, a fost retrogradată / Sunt așteptate valuri ce depășesc 3 metri

Peste 50 de cutremure au lovit Japonia luni, după ce au fost emise alerte de tsunami. Oamenii care trăiesc în peninsula Ishikawa cel mai grav afectată din regiunea Noto sunt îndemnați să se îndrepte spre teren înalt, potrivit

Cutremurele au început la scurt timp după ora 7 dimineața, ora locală, când un cutremur cu magnitudinea de 7,6.

Cel puțin 30 de clădiri s-au prăbușit și s-a confirmat decesul unei persoane.

În prezent, nu se știe câte persoane ar fi putut fi ucise sau rănite, deoarece mulți sunt prinși sub dărâmăturile clădirilor prăbușite.

Zeci de mii de case sunt, de asemenea, fără electricitate.

7.6 magnitude earthquake hits Japan on the first day of the new year.

Many of us know from Scripture that JESUS alluded to these events as birth pains.

We pray for Japan and we also pray many will come to the knowledge of the Truth; JESUS CHRIST.

🙏🏻

— JESUSisComingBack🕚 (@GoodShepherd316)