Planul lui Trump pentru încheierea războiului în Ucraina a fost actualizat în urma . Documentul a fost actualizat și perfecționat după cum au declarat oficialii celor două delegații, americană și ucraineană.

Planul lui Trump a fost actualizat

au declarat că au actualizat documentul de 28 de puncte pentru încheierea păcii. Planul lui Trump, considerat favorabil Rusiei, a fost refăcut și perfecționat, după cum a relatat Reuters. Reprezentanții celor două delegații au susținut o declarație comună după discuțiile de la Geneva.

Cele două părţi au afirmat că discuţiile au fost „extrem de productive”, iar negocierile vor continua și în zilele următoare. Delegații nu au furnizat detalii despre problemele care trebuie rezolvate. Una dintre chestiunile aflate în discuție este modul în care poate fi garantată securitatea Kievului faţă de ameninţarea reprezentată de Rusia.

Pe de altă parte, într-o declarație separate, Casa Albă a transmis că noua versiune include garanţii de securitate consolidate. La rândul lor, membrii delegației ucrainene susțin că planul Trump actualizat „reflectă interesele naţionale ale ţării”. Oficialii ucraineni nu au emis o declaraţie separată şi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, precizează Reuters.

The second round of Ukraine–US peace talks, now joined by European representatives, has begun in Geneva. According to Zelensky, the discussions are deep and ongoing late into the night, with progress being made toward a “reliable peace” and guaranteed security. Rubio called today… — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)

Marco Rubio implicat în negocieri

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus discuţiile, a declarat că mai sunt de rezolvat unele probleme pe planul lui Trump. El a dat ca exemplu rolul pe care îl va avea în viitoarea construcție de pace. El a spus că echipa sa a redus numărul problemelor nerezolvate din proiectul inițial.

Oficialii europeni s-au alăturat delegaţiilor SUA şi Ucrainei pentru discuţii după ce au elaborat o versiune modificată a planului SUA. Noul document respinge limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesiile teritoriale discutate.

Contrapropunerea europeană susține ca Ucrainei să i se permită o armată mai mare decât cea prevăzută în planul american. De asemenea, negocierile privind schimbul de teritorii trebuie să înceapă de la linia frontului, iar nu de la un punct prestabilit în favoarea rușilor.

Planul lui Trump trebuie agreat până joi

Anterior, Donald Trump a dat un ultimatul Ucrainei și i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să aprobe documentul până joi. În propunerea inițială, Donald Trump cerea Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la aderarea la NATO.

Or, un astfel de proiect este greu de acceptat pentru mulți ucraineni, inclusiv pentru soldații care luptă pe linia frontului. Din perspectiva lor, condițiile impuse de Trump inițial echivalau cu o capitulare. Aceasta la aproape patru ani de la începerea celui mai sângeros război european după al Doilea Război Mondial

În fața valului de reacții negative și dezaprobare, șeful de la Casa Albă a revenit și a declarat că propunerea sa nu este finală.

Ulterior, la Geneva, Marco Rubio a declarat că Statele Unite au nevoie de mai multă vreme pentru a rezolva problemele rămase în discuție, Cu toate acestea, speră să se ajungă la un acord până joi, dar sugerează că înțelegerea ar putea dura și mai mult.