B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva

Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 19:04
Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski, despre planul Trump
  2. O delegație ucraineană negociază la Geneva
  3. Volodimir Zelenski speră într-o pace durabilă

Volodimir Zelenski a declarat că există disponibilitatea de a încorpora o „viziune ucraineană” în planul lui Trump de încetare a războiului în Ucraina. El a făcut aceste afirmații în contextul negocierilor de la Geneva.

Volodimir Zelenski, despre planul Trump

Delegația ucraineană are discuții, la Geneva, cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai aliaților europeni pe planul lui Trump. În acest context, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că există disponibilitate ca documentul să încorporeze „o viziune ucraineană”. Versiunea inițială a planului a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei, analiștii comparând-o cu o capitulare, potrivit EFE.

„În acest moment, există înţelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană şi care sunt de o importanţă critică pentru interesele naţionale ale Ucrainei”, a declarat preşedintele Zelenski pe Telegram şi pe X.

În mesajul său, liderul de la Kiev a transmis că sunt în derulare mai multe eforturi pentru ca toate elementele să fie eficiente și să ducă la atingerea obiectivului principal, oprirea războiului.

„Mai multe eforturi sunt în curs de desfăşurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal aşteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge şi războiului”, a adăugat Zelenski.

O delegație ucraineană negociază la Geneva

Președintele Volodimir Zelenski a indicat că o delegație condusă de şeful cancelariei sale, Andrii Iermak, lucrează la Geneva pentru „a pune capăt războiului, a restabili pacea şi a garanta o securitate durabilă”. El a transmis că reprezentanții săi l-au informat cu privire la rezultatele primelor întâlniri din oraşul elveţian.

În acest context, Zelenski a calificat drept „pozitiv” faptul că diplomaţia a fost relansată, în acest stadiu fără participarea Rusiei. Iermak a avut o primă întâlnire duminică dimineaţă cu consilierii de securitate din Regatul Unit (Jonathan Powell), Franţa (Emmanuel Bonne) şi Germania (Gunter Sautter).

Următoarea reuniune, în cadrul căreia va fi prezentat planul lui Trump, va avea loc la sediul Misiunii SUA pe lângă ONU din Geneva. Aici, delegația ucraineană îi va întâlni pe secretarul de stat Marco Rubio, pe trimisul special, Steve Witkoff, şi de secretarul armatei, Dan Driscoll. Donald Trump a dat un ultimatum Ucrainei să accepte planul până joi 27 noiembrie. Ulterior, a revenit și a afirmat că varianta inițială nu ar fi ultima ofertă.

Volodimir Zelenski speră într-o pace durabilă

Noua versiune a planului reflectă „cea mai mare parte a priorităţilor-cheie” ale Kievului, a estimat unul dintre membrii delegaţiei ucrainene, potrivit AFP. Versiunea actualizată a documentului reflectă priorităţile-cheie ale Ucrainei, a declarat Rustem Umerov, şeful Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei. El a calificat drept constructivă cooperarea cu SUA și a salutat atenţia pe care o acordă comentariilor ucrainenilor.

Planul propus de Donald Trump pentru Ucraina fusese respins vineri de Volodimir Zelenski, care promisese „alternative” Washingtonului. În schimb, Vladimir Putin, a considerat textul american drept bază a unor reglementări definitive a conflictului. El a căutat să preseze Kievul să negocieze.

Parte a propunerilor lui Trump au fost interpretate de Kiev ca o capitulare în fața Rusiei. În acest sens sunt ele care prevăd cedarea regiunii estice Donbas către Rusia, recunoaşterea peninsulei Crimeea ca parte a teritoriului rus sau reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari.

Acceptarea unor asemenea propuneri ar fi transformat Ucraina într-o victimă sigură a altor agresiuni venite dinspre Rusia.

Tags:
Citește și...
Planul lui Trump pentru Ucraina. Friedrich Merz nu crede într-un acord până pe 27 noiembrie
Externe
Planul lui Trump pentru Ucraina. Friedrich Merz nu crede într-un acord până pe 27 noiembrie
Negocieri pentru pace în Ucraina. Ursula von der Leyen cere ca Europa să joace un rol central
Externe
Negocieri pentru pace în Ucraina. Ursula von der Leyen cere ca Europa să joace un rol central
Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
Externe
Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Externe
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Externe
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
Externe
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite
Externe
Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite
O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori
Externe
O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori
Ucraina începe consultări cu Statele Unite pe propunerea de pace cu Rusia. Planul lui Trump va fi negociat Elveția
Externe
Ucraina începe consultări cu Statele Unite pe propunerea de pace cu Rusia. Planul lui Trump va fi negociat Elveția
SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității
Externe
SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității
Ultima oră
18:34 - Pensionară de 70 de ani, victima unei escrocherii online. Înșelătorie sentimentală pe internet
17:40 - Planul lui Trump pentru Ucraina. Friedrich Merz nu crede într-un acord până pe 27 noiembrie
17:04 - ANPC salută adoptarea Legii 190/2025. Un instrument eficient pentru consolidarea drepturilor consumatorilor
16:36 - Negocieri pentru pace în Ucraina. Ursula von der Leyen cere ca Europa să joace un rol central
16:04 - Românii, uimiți de diferențele de preț cu Bulgaria. Care spun că sunt cauzele prețurilor mari
15:14 - O nouă companie low-cost intră pe piața din România. Ce rută nouă va introduce
14:34 - Nicușor Dan a promulgat legea privind înlocuirea produselor neconforme. Ce amenzi riscă comercianții care nu respectă termenul de 30 de zile
13:51 - Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)
13:45 - NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA – ANCORE MEDIA S.R.L.
13:00 - Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget