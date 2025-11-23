Volodimir Zelenski a declarat că există disponibilitatea de a încorpora o „viziune ucraineană” în planul lui Trump de încetare a războiului în Ucraina. El a făcut aceste afirmații în contextul negocierilor de la Geneva.

Volodimir Zelenski, despre planul Trump

are discuții, la Geneva, cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai aliaților europeni pe . În acest context, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că există disponibilitate ca documentul să încorporeze „o viziune ucraineană”. Versiunea inițială a planului a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei, analiștii comparând-o cu o capitulare, potrivit EFE.

„În acest moment, există înţelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană şi care sunt de o importanţă critică pentru interesele naţionale ale Ucrainei”, a declarat preşedintele Zelenski pe Telegram şi pe X.

În mesajul său, liderul de la Kiev a transmis că sunt în derulare mai multe eforturi pentru ca toate elementele să fie eficiente și să ducă la atingerea obiectivului principal, oprirea războiului.

„Mai multe eforturi sunt în curs de desfăşurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal aşteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge şi războiului”, a adăugat Zelenski.

O delegație ucraineană negociază la Geneva

Președintele Volodimir Zelenski a indicat că o delegație condusă de şeful cancelariei sale, Andrii Iermak, lucrează la Geneva pentru „a pune capăt războiului, a restabili pacea şi a garanta o securitate durabilă”. El a transmis că reprezentanții săi l-au informat cu privire la rezultatele primelor întâlniri din oraşul elveţian.

În acest context, Zelenski a calificat drept „pozitiv” faptul că diplomaţia a fost relansată, în acest stadiu fără participarea Rusiei. Iermak a avut o primă întâlnire duminică dimineaţă cu consilierii de securitate din Regatul Unit (Jonathan Powell), Franţa (Emmanuel Bonne) şi Germania (Gunter Sautter).

Următoarea reuniune, în cadrul căreia va fi prezentat planul lui Trump, va avea loc la sediul Misiunii SUA pe lângă ONU din Geneva. Aici, delegația ucraineană îi va întâlni pe secretarul de stat Marco Rubio, pe trimisul special, Steve Witkoff, şi de secretarul armatei, Dan Driscoll. Donald Trump a dat un ultimatum Ucrainei să accepte planul până joi 27 noiembrie. Ulterior, a revenit și a afirmat că varianta inițială nu ar fi ultima ofertă.

Volodimir Zelenski speră într-o pace durabilă

Noua versiune a planului reflectă „cea mai mare parte a priorităţilor-cheie” ale Kievului, a estimat unul dintre membrii delegaţiei ucrainene, potrivit AFP. Versiunea actualizată a documentului reflectă priorităţile-cheie ale Ucrainei, a declarat Rustem Umerov, şeful Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei. El a calificat drept constructivă cooperarea cu SUA și a salutat atenţia pe care o acordă comentariilor ucrainenilor.

Planul propus de Donald Trump pentru Ucraina fusese respins vineri de Volodimir Zelenski, care promisese „alternative” Washingtonului. În schimb, Vladimir Putin, a considerat textul american drept bază a unor reglementări definitive a conflictului. El a căutat să preseze Kievul să negocieze.

Parte a propunerilor lui Trump au fost interpretate de Kiev ca o . În acest sens sunt ele care prevăd cedarea regiunii estice Donbas către Rusia, recunoaşterea peninsulei Crimeea ca parte a teritoriului rus sau reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari.

Acceptarea unor asemenea propuneri ar fi transformat Ucraina într-o victimă sigură a altor agresiuni venite dinspre Rusia.