„Podul lui Nero” a ieșit la suprafață din Tibru din cauza secetei severe din Italia (FOTO)

Seceta tot mai accentuată din Italia a scos la iveală o comoară arheologică, la Roma. Este vorba despre un pod care ar fi fost construit de împăratul roman Nero și care este scufundat sub apele râului Tibru.

Conform scăderea nivelului apei din Tibru, care a ajuns după o perioadă mai lungă de timp la nivelul minim, a scos la iveală ruinele de piatră ale Pons Neronianus, sau în latină Podul lui Nero, relatează

Unii cercetători au remarcat că ruinele podului au mai fost vizibile în trecut scăzut al apei. „Ruinele acestui pod roman sunt vizibile ori de câte ori nivelul apei din Tibru scade, prin urmare ori de câte ori există perioade lungi – ca acum – de precipitații foarte reduse”, a declarat Robert Coates-Stephens, arheolog la British School din Roma.

After a period of unusually hot weather and low rainfall, it’s now possible to see the resurfaced remains of an bridge in the Tiber River in , . It is believed the bridge was built during the reign of Nero.

