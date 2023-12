Podul strategic al lui Vladimir Putin a început să crape / Imaginile cu fisurile apărute la pilonii de susținere au ajuns pe Internet

ar fi început să crape, potrivit imaginilor publicate de consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko. Acest pod face legătura între peninsula Crimeea și Rusia continentală, o arteră pentru transport și un subiect al propagandei Kremlinului. De asemenea, acesta este și un obiectiv vizat de armata ucraineană.

„Fotografii care par să arate fisuri apărute în pilonii de susținere ai podului Kerci”, a scris oficialul de la Kiev pe Twitter.

Generalul Bed Hodges, fost comandant al trupelor americane în Europa, a distribuit și el imaginile apărute pe Twitter.

I’m not an engineer or geologist but I’ve read that the floor of the Kerch Straits is not ideal for construction of a large bridge, that it’s unstable and over time will cause these sorts of structural problems. Any experts out there who can point me to the facts on this?

— Ben Hodges (@general_ben)