Poliţia, atacată pentru a cincea noapte consecutiv în Irlanda de Nord de către protestatarii anti-imigranți (VIDEO)

Polițiștii din Portadown, Irlanda de Nord, au folosit vineri noapte tunuri cu apă pentru a respinge protestatarii anti-imigranți care îi atacau. Ofițerii au fost vizați cu cocktailuri Molotov, artificii, cărămizi și sticle.

Tulburările din zona West Street au marcat a cincea noapte de proteste violente în orașul comitatului Armagh, dar au fost la un nivel mai scăzut decât cel înregistrat la începutul săptămânii, potrivit .

Tulburările au început luni după un protest pașnic față de o presupusă agresiune sexuală în Ballymena, comitatul Antrim, și s-au extins ulterior în alte zone.

Zeci de ofițeri au fost mobilizați în contextul protestelor și au format rânduri în Portadown vineri seară.

