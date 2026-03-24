Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 21:09
Foto simbol: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu rambursarea costurilor pentru securitate
  2. Ce spune guvernul britanic despre aceste cheltuieli
  3. Ce a presupus, de fapt, vizita lui Donald Trump

Vizita oficială a președintelui american în Regatul Unit continuă să genereze controverse, de această dată din cauza costurilor de securitate. O unitate de poliție susține că nu își va recupera integral cheltuielile.

Ce se întâmplă cu rambursarea costurilor pentru securitate

Poliția din Thames Valley a fost informată că nu va primi întreaga sumă cheltuită pentru asigurarea protecției în timpul vizitei lui Donald Trump. Este vorba despre aproximativ 900.000 de lire sterline, reprezentând orele de muncă și resursele mobilizate, transmite BBC.

Șeful instituției, Matthew Barber, a declarat că decizia a fost comunicată de Ministerul britanic de Interne, fără detalii clare privind diferențele de plată. Oficialul și-a exprimat public nemulțumirea față de această situație.

„Am fost informat săptămâna trecută de Secretarul Home Office că Poliției Thames Valley nu îi vor fi rambursate integral costurile care au reprezentat activitatea de pază a președintelui Trump, cu prilejul vizitei sale la Castelul Windsor”, a spus Barber.

Ce spune guvernul britanic despre aceste cheltuieli

Reprezentanții Home Office (ministerul britanic de Interne) au transmis că anumite costuri vor fi totuși acoperite, însă doar cele considerate suplimentare în contextul vizitei oficiale. Nu au fost oferite detalii despre suma exactă sau criteriile de calcul utilizate.

Această poziție a generat confuzie în rândul autorităților locale, mai ales că poliția susține că întreaga sumă reflectă eforturile reale depuse de agenți. Lipsa transparenței privind rambursarea amplifică tensiunile.

Matthew Barber a declarat că este „dezamăgit” de modul în care guvernul gestionează această situație și a subliniat că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a banilor.

Ce a presupus, de fapt, vizita lui Donald Trump

Vizita din septembrie 2025 a implicat măsuri extinse de securitate, în special în zona Windsor, unde liderul american a fost primit oficial. Evenimentul a necesitat mobilizarea unui număr semnificativ de polițiști, relatează Antena3.

Thames Valley Police asigură ordinea în mai multe comitate din sud-estul Angliei, inclusiv Berkshire, unde se află Castelul Windsor. Acolo, Donald Trump și soția sa, Melania, au participat la ceremonii oficiale alături de Regele Charles și Regina Camilla.

