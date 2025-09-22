Banchetul fastuos de la Castelul Windsor, organizat ca piesă centrală a vizitei de stat a președintelui Donald Trump în Marea Britanie, a fost umbrit de o dispută aprinsă în culise.

Din ce cauză au izbucnit tensiuni nîn culisele vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie

Cina spectaculoasă i-a adus pe Trump și pe soția sa, Melania, găzduiți de Regele Charles, Prințul William și Prințesa Kate, înconjurați de zeci de oameni de afaceri și diplomați de pe ambele părți ale Atlanticului.

Dar, în timp ce cei 160 de invitați VIP se bucurau de masa lor cu trei feluri de mâncare în atmosfera rafinată a St George’s Hall de la Castelul Windsor, tensiunile „de sub scări” au început curând să fiarbă.

Surse au declarat pentru că mai mulți membri ai echipei Serviciilor Secrete care îl păzea pe președinte au intrat în bucătărie pentru a supraveghea pregătirea de către bucătarii regali și chiar pentru a degusta mâncarea, gest pe care unii dintre bucătari l-au considerat perturbator.

Invitații nu erau deloc conștienți de acest lucru, dar atmosfera din bucătărie a devenit rapid tensionată, pe măsură ce spiritele au început să se încordeze între personalul de bucătărie și agenții de securitate americani în vizită.

Sursa regală a declarat: „Banchetul a fost un succes răsunător în sala principală, dar a existat o perturbare în culise.” „Tensiunile au izbucnit între bucătarii care pregăteau masa și echipa de securitate americană responsabilă de protejarea președintelui și a anturajului său.

Bucătarii, care lucrau pentru a aranja impecabil trei feluri de mâncare, au devenit frustrați pe măsură ce agenții Serviciilor Secrete americane verificau și chiar degustau în mod repetat toată mâncarea.

Ce spun oficialii palatului

Cu toate acestea, oficialii Palatului au declarat că nu recunosc relatarea despre tensionarea din culise și au numit afirmațiile „categoric neadevărate” – adăugând că relația lor cu colegii americani a fost extrem de caldă și de susținere pe tot parcursul evenimentului.

Dar sursa regală a adăugat: „Ceea ce a început ca o iritare liniștită a escaladat într-un schimb aprins de replici, cu voci ridicate de ambele părți.

„A durat câteva minute pentru ca tensionarea să se calmeze și ca bucătăria să revină la ritmul obișnuit.

„Oaspeții din hol au rămas complet inconștienți de ceartă, dar în bucătărie era imposibil să nu observe.” Meniul opulent de cină cu trei feluri de mâncare – scris în franceză – a constat din panna cotta cu năsturel din Hampshire, shortbread cu parmezan și salată de ouă de prepeliță pentru început, servite la o masă pusă cu 1.452 de tacâmuri de argint și cinci pahare de vin de persoană.

A urmat un ballotine de pui organic din Norfolk, învelit în dovlecei cu cimbru și jus savuros infuzat, cu bombe de înghețată de vanilie și sorbet de zmeură din Kent, decorat cu prune poșate pentru final.

Ce vin s-a servit în timpul banchetului

A existat, de asemenea, de vinuri, inclusiv un vin spumant englezesc vintage din 2016 de la Wiston Estate pentru aperitiv și apoi Domaine Bonneau de Martray, un vin alb sec pentru început.

Felul principal a fost însoțit de un Corton-Charlemagne alb, Grand Cru 2018, și un Ridge Vineyards roșu, Montebello, 2000, șampania fiind Pol Roger, Extra Cuvée de Reserve 1998.

După cină, băuturile au fost, de asemenea, alese cu grijă – inclusiv un Porto vintage din 1945 în onoarea lui Trump, cel de-al 45-lea președinte al SUA, și un coniac din 1912 – anul în care s-a născut mama sa scoțiană.

Deși Trump este un cunoscut abstinent, oaspeții au putut, de asemenea, să se bucure de un cocktail special creat pentru banchet, whisky sour-ul Transatlantic, care amesteca Johnnie Walker cu marmeladă, spumă de pecan și o bezea prăjită pe un biscuit.

Se spune că Trump a evitat alcoolul după moartea fratelui său, Freddie, la 42 de ani din cauza alcoolului, și a spus odată: „A fost o perioadă foarte grea. Dacă nu începi, nu vei avea niciodată o problemă. Dacă începi, s-ar putea să ai o problemă. Și este o problemă greu de oprit.”