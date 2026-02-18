B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare

Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 20:07
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Sursa foto: Captură video - YouTube

Vehiculele produse în China au interzis la circulație în vecinătatea bazelor militare sau a instalațiilor de luptă, pe teritoriul polonez. Măsura a fost instituită printr-un ordin al ministrului apărării.

Restricții pentru vehiculele produse în China

Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice ca vehiculele produse în China să intre în unităţile militare protejate. De asemenea, restricția se aplică și în vecinătatea bazelor şi cazărmilor, relatează agenţia EFE. Wladzslaw Kosiniak-Kamysz și-a prezentat decizia drept „justificată”.

Ministrul polonez susține că restricțiile pe care le-a adoptat răspund unei tendinţe globale de securitate. El a menționat că „inclusiv China a interzis maşinilor electrice americane să intre în instalaţiile sale militare”.

Prin introducerea acestor retricții, armata poloneză urmărește să reducă riscurile de spionaj cibernetic, dar și scurgerea de date sensibile prin intermediul dispozitivelor instalate pe auvehiculele chinezești. Anterior deciziei, șeful Statului Major polonez, generalul Wieslaw Kukula, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la „riscurile integrării sistemelor digitale în vehiculele moderne” chinezeşti.

Generalul polonez a declarat că senzorii, camerele şi dispozitivele GPS instalate mașinile chinezești ar putea fi utilizate de serviciile de informaţii străine pentru a cartografia instalaţiile armatei, a le fotografia sau chiar pentru a urmări soldaţii.

Polonia își ia măsuri de protecție împotriva spionajului

Serviciul de Protecţie a Statului (SOP), serviciul polonez responsabil cu protecţia personalităţilor politice, a introdus recent o interdicţie similară. De asemenea, poliția poloneză analizează în ce măsură va putea implementa astfel de măsuri la instalaţiile sale.

Dispoziţiile privesc toate vehiculele produse în China. Reglementările obligă proprietarii acestor mașini, indiferent de marcă, să deconecteze dispozitivele de monitorizare şi înregistrare înainte de a intra într-o instalaţie militară. De asemenea, vizitatorii pot avea vehiculele escortate în interiorul sau în apropierea bazelor militare.

Polonia se alătură astfel altor ţări care au adoptat restricţii similare. Regatul Unit a luat o decizie de acest fel în aprilie 2025. Autoritățile britanice au interzis parcarea vehiculelor electrice chinezeşti la o distanţă de mai puţin de trei kilometri de bazele militare sensibile.

De asemenea, Statele Unite au interzis utilizarea fondurilor federale pentru achiziţionarea de flote de vehicule fabricate în China.

