Karol Nawrocki, președintele Poloniei, susține că țara sa este interesată în dezvoltarea unui arsenal nuclear propriu. Înarmarea nucleară este o opțiune în fața amenințărilor venite de la Moscova.

Karol Nawrocki mizează pe arsenalul nuclear

are în vedere dezvoltarea propriului arsenal de pentru a face față amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Președinele Karol Nawrocki a declarat că susține această idee subliniind că țara trebuie să lucreze la propria apărare. Într-un interviu acordat televiziunii , Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susţinător al aderării Poloniei la proiectul nuclear”. El a spus că ţara ar trebui să-şi dezvolte strategia de securitate „bazată pe potenţialul nuclear”.

„Această cale, cu respectarea tuturor reglementărilor internaţionale, este calea pe care ar trebui să o urmăm. … Trebuie să lucrăm în acest sens, pentru a putea începe lucrările. Suntem o ţară situată chiar la graniţa unui conflict armat. Atitudinea agresivă şi imperialistă a Rusiei faţă de Polonia este binecunoscută”, a declarat președintele polonez.

Comentariile președintelui polonez vin în contextul dezbaterilor tot mai intense, din mai multe state europene cu privire la dezvoltarea propriilor arme nucleare. Această opțiune este luată în calcul și ca urmare a erodării încrederii în Statele Unite. Întrebat cum ar putea reacţiona Moscova la un program polonez de arme nucleare, Karol Nawrocki a replicat:

„Rusia poate reacţiona agresiv la orice”.

Umbrela nucleară preferată de țările europene

Președintele polonez, Karol Nawrocki nu este singurul lider european care mizează pe înarmarea nucleară în actualul context de securitate. Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a declarat la Conferinţa de securitate de la München că „descurajarea nucleară poate oferi noi oportunităţi”. La rândul său, cancelarul german a declarat că sunt în curs discuţii cu Franţa despre un mijloc de descurajare european.

Președintele polonez s-a declarat, încă de anul trecut, în favoarea desfășurării armelor nucleare franceze în Polonia. El insista ca Polonia să fie inclusă în programul de desfășurare a armelor nucleare. Franța s-a arătat pregătită să desfășoare arme nucleare în Europa, pe teritoriul aliaților pentru a înlocui arsenalul nuclear al Statelor Unite.

„În calitate de președinte al Republicii Polone, cred că Polonia ar trebui să participe la partajarea armelor nucleare. Ar trebui să aibă propriile capacități nucleare, energetice, civile și militare. Parteneriatul dintre Polonia și Franța se bazează tocmai pe acest lucru”, declara președintele Nawrocki .

Ulterior, președintele Emmanuel Macron a declarat că a început discuții strategice privind apărarea întregului continent cu ajutorul armelor nucleare franceze.