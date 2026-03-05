B1 Inregistrari!
România și Polonia vor colabora mai strâns în domeniul apărării. Nicușor Dan, discuții cu Donald Tusk

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 20:13
Nicușor Dan și Donald Tusk Sursa foto: Facebook

România și Polonia vor colabora mai strâns în domeniul apărării, în cadrul NATO, în actualul context strategic și geopolitic. Sunt concluziile discuției pe care le-a purtat președintele Nicușor Dan cu premierul Poloniei, Donald Tusk.

România și Polonia, colaborare în domeniul apărării

Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu prim-ministrul polonez Donald Tusk, în cadrul vizitei pe care, șeful statului român o întreprinde la Varșovia. Cu acest context, președintele a transmis că România și Polonia au convenit să colaboreze mai sstrâns în domeniul apărării, în cadrul NATO. Potrivit spuselor sale, întâlnirea cu Donald Tusk a fost fructuoasă şi productivă.

„Astăzi am avut o întâlnire fructuoasă şi productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, axată pe responsabilitatea comună a României şi Poloniei în consolidarea securităţii continentului nostru şi a viitorului proiectului european. Pe fondul schimbărilor geopolitice, parteneriatul nostru strategic şi cooperarea bilaterală constituie un pilon esenţial al stabilităţii europene”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan a precizat că Alianța are nevoie de un flanc estic puternic ce reprezintă garanția securităţii tuturor cetăţenilor europeni. Astfel, discuțiile au fost axate pe responsabilitatea comună a celor două state în consolidarea securităţii şi a viitorului proiectului european. În acest context, s-a convenit să coopereze mai bine în domeniul apărării în cadrul NATO.

„Ne angajăm să construim o Europă mai unită şi mai competitivă, care să acorde prioritate inovării şi unui viitor buget al UE axat pe dezvoltare, securitate şi rezilienţă. Prin promovarea unei cooperări economice şi industriale profunde între ţările noastre, construim o bază europeană solidă de apărare, capabilă să descurajeze ameninţările din vecinătatea noastră şi dincolo de aceasta”, mai spune şeful statului.

Aderarea Moldovei și Ucrainei la UE, obiectiv comun

Nicuşor Dan a mai arătat în mesajul transmis că cele două state au convenit să rămână angajate în susținerea aderării Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„România şi Polonia rămân, de asemenea, angajate să sprijine Ucraina şi Republica Moldova pe calea lor către integrarea europeană”, a subliniat președntele.

Președintele Nicușor Dan a efectuat  o vizită în Polonia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. El a avut întrevederi cu omologul său, dar și cu premierul polonez. Șeful statului român a avut întrevederi cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska.

Principalele subiecte de discuție au ținut de aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, precum și de securitatea europeană.

