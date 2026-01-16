În timp ce în majoritatea lumii calendarul arată începutul anului 2026, în nordul Africii milioane de membri ai poporului Amazigh celebrează trecerea în anul 2976. Aceasta se datorează unui calendar diferit, care își are originea în anul 950 î.Hr., atunci când regele Sheshonq a urcat pe tronul Egiptului. Astfel, amazighii, cunoscuți și sub numele de berberi, folosesc un sistem calendaristic care îi plasează cu aproape o mie de ani înainte față de restul lumii.

Când și cum se marchează Yennayer

Sărbătoarea Yennayer are loc între 12 și 14 ianuarie, în funcție de regiune, în țări precum Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. În aceste zile, comunitățile amazighe pregătesc mese bogate, aprind focuri și ascultă muzică tradițională. Atmosfera festivă este completată de urările „aseggas ameggaz” (La mulți ani), rostite în sate și orașe. De asemenea, oamenii poartă costume tradiționale viu colorate, brodate cu măiestrie, potrivit .

Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cine sunt amazighii

Termenul „Amazigh” înseamnă „oameni liberi” sau „oameni nobili” și se referă la o varietate de grupuri etnice indigene din Africa de Nord, cu o istorie milenară în regiune. Deși cifrele exacte nu sunt cunoscute, estimările vorbesc despre zeci de milioane de amazighi, cu cele mai mari populații în Algeria și Maroc. În , aproximativ 40% din populație este amazighă.

Ce tradiții culinare sunt asociate cu Yennayer

Yennayer reprezintă un nou început și un moment important pentru reuniunea familiei. Tradițiile culinare variază în funcție de regiune. În Munții Atlas din Maroc, se pregătește ourkemen, un fel de mâncare consistent, pe bază de legume, cereale integrale și condimente. În Algeria, familiile servesc trèze, un amestec dulce de fructe uscate, nuci și alte delicii, care în unele zone este aruncat simbolic peste cel mai mic copil pentru a aduce noroc și prosperitate.

Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cum se desfășoară sărbătorile publice

Pe lângă reuniunile de familie, Yennayer este celebrat și prin parade, concerte și carnavaluri care aduc spiritul Anului Nou în spațiile publice. Aceste evenimente au o semnificație specială în contextul istoric al poporului Amazigh, care, începând cu secolul al VII-lea, a văzut cum limba și tradițiile sale au fost marginalizate în favoarea limbii arabe și a religiei islamice. De exemplu, în timpul regimului lui Muammar Gaddafi, limba Tamazight a fost interzisă în școli.

Ce progrese au fost făcute în recunoașterea culturii amazighe

În ultimele decenii, activismul amazigh a dus la o mai bună recunoaștere oficială a limbii și culturii lor. În 2011, Marocul a adoptat Tamazight ca limbă oficială, iar Yennayer a fost declarată sărbătoare legală în Algeria, în 2017, și în Maroc, în 2023.