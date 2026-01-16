B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh

Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh

Ana Maria
16 ian. 2026, 10:52
Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh
Sursa foto: Hepta /Abaca Press / Patricia Huchot-Boissier
Cuprins
  1. Când și cum se marchează Yennayer
  2. Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cine sunt amazighii
  3. Ce tradiții culinare sunt asociate cu Yennayer
  4. Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cum se desfășoară sărbătorile publice
  5. Ce progrese au fost făcute în recunoașterea culturii amazighe

În timp ce în majoritatea lumii calendarul arată începutul anului 2026, în nordul Africii milioane de membri ai poporului Amazigh celebrează trecerea în anul 2976. Aceasta se datorează unui calendar diferit, care își are originea în anul 950 î.Hr., atunci când regele Sheshonq a urcat pe tronul Egiptului. Astfel, amazighii, cunoscuți și sub numele de berberi, folosesc un sistem calendaristic care îi plasează cu aproape o mie de ani înainte față de restul lumii.

Când și cum se marchează Yennayer

Sărbătoarea Yennayer are loc între 12 și 14 ianuarie, în funcție de regiune, în țări precum Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. În aceste zile, comunitățile amazighe pregătesc mese bogate, aprind focuri și ascultă muzică tradițională. Atmosfera festivă este completată de urările „aseggas ameggaz” (La mulți ani), rostite în sate și orașe. De asemenea, oamenii poartă costume tradiționale viu colorate, brodate cu măiestrie, potrivit BBC.

Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cine sunt amazighii

Termenul „Amazigh” înseamnă „oameni liberi” sau „oameni nobili” și se referă la o varietate de grupuri etnice indigene din Africa de Nord, cu o istorie milenară în regiune. Deși cifrele exacte nu sunt cunoscute, estimările vorbesc despre zeci de milioane de amazighi, cu cele mai mari populații în Algeria și Maroc. În Maroc, aproximativ 40% din populație este amazighă.

Ce tradiții culinare sunt asociate cu Yennayer

Yennayer reprezintă un nou început și un moment important pentru reuniunea familiei. Tradițiile culinare variază în funcție de regiune. În Munții Atlas din Maroc, se pregătește ourkemen, un fel de mâncare consistent, pe bază de legume, cereale integrale și condimente. În Algeria, familiile servesc trèze, un amestec dulce de fructe uscate, nuci și alte delicii, care în unele zone este aruncat simbolic peste cel mai mic copil pentru a aduce noroc și prosperitate.

Poporul care a intrat deja în anul 2976. Cum se desfășoară sărbătorile publice

Pe lângă reuniunile de familie, Yennayer este celebrat și prin parade, concerte și carnavaluri care aduc spiritul Anului Nou în spațiile publice. Aceste evenimente au o semnificație specială în contextul istoric al poporului Amazigh, care, începând cu secolul al VII-lea, a văzut cum limba și tradițiile sale au fost marginalizate în favoarea limbii arabe și a religiei islamice. De exemplu, în timpul regimului lui Muammar Gaddafi, limba Tamazight a fost interzisă în școli.

Ce progrese au fost făcute în recunoașterea culturii amazighe

În ultimele decenii, activismul amazigh a dus la o mai bună recunoaștere oficială a limbii și culturii lor. În 2011, Marocul a adoptat Tamazight ca limbă oficială, iar Yennayer a fost declarată sărbătoare legală în Algeria, în 2017, și în Maroc, în 2023.

Tags:
Citește și...
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
Externe
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
Externe
Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
Externe
Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură
Externe
Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură
SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)
Externe
SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)
Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
Externe
Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
Externe
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
Externe
Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
Externe
Trump afirmă că „uciderile s-au terminat în Iran” / Mai multe țări le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul / Surse Reuters: O intervenție militară americană ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
Externe
Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
Ultima oră
10:39 - Decizia pe pensiile speciale, amânată din nou de CCR. Curtea Constituțională mai discută abia luna viitoare
10:31 - Pasageră Ryanair, despăgubită cu mii de euro după ce a suferit arsuri grave într-un avion: „A fost absolut șocant”
10:24 - Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
09:55 - Un director ANRE a lipsit de la muncă fix când se tăiau posturile: “Mi-am luat concediu medical”. Ce salariu are
09:44 - De ce este recomandat să ridici ștergătoarele mașinii iarna? Greșeala care poate duce la reparații costisitoare
09:41 - Gheața formată pe trotuare a făcut ravagii în Cluj-Napoca. Pietoni răniți și trafic îngreunat: „E foarte alunecos și nu se vede”
09:23 - Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
09:12 - „Cel mai prețios dar de pe Pământ”. Cum recomandă Dalai Lama să-ți începi dimineața pentru o zi echilibrată
08:59 - Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
08:58 - Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu