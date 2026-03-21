Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 12:12
sursă foto: Fotografie a Marinei SUA realizată de specialistul în comunicații în masă, clasa a 3-a, Connor Loessin
Cuprins
  1. Ce problemele au apărut pe portavionul nuclear după misiunea din Orient
  2. Ce tehnologia de ultimă oră se află pe portavionul nuclear
  3. Platforma se uzează după atacurile asupra Iranului
  4. Incendiul care a blocat USS Gerald R. Ford în șantier
  5. De ce reparațiile pentru platformă pot dura peste un an

Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni după ce a fost retras din operațiunile din Marea Roșie. Întreruperea „Operațiunii Epic Fury” vine într-un moment destul de delicat, deoarece nava se află acum în Souda Bay, în Creta. Momentan sunt evaluate pagubele provocate de un incendiu și uzura acumulată după o misiune de nouă luni.

Ce problemele au apărut pe portavionul nuclear după misiunea din Orient

Cea mai avansată navă de război americană se confruntă cu o posibilă „criză a portavioanelor”. Analistul Jack Buckby avertizează că nava ar putea sta în reparații între 12 și 14 luni, după ce un incendiu izbucnit la spălătorie pe 12 martie a scos-o din folosință.

În prezent, superportavionul este ancorat în Creta, după ce a finalizat o misiune extrem de grea în care a susținut peste 7.000 de lovituri aeriene împotriva Iranului. Incendiul nu doar că a rănit marinari, dar a distrus și 100 de locuri de cazare.

Ce tehnologia de ultimă oră se află pe portavionul nuclear

USS Gerald R. Ford este nava principală a noii clase de portavioane americane, fiind proiectată să înlocuiască vechea clasă Nimitz și să definească viitorul aviației navale. Această platformă de 100.000 de tone, pusă în serviciu în 2017, poate transporta peste 75 de avioane și 5.000 de oameni, folosind propulsia nucleară pentru a opera pe distanțe uriașe.

Nava folosește sisteme revoluționare, cum este sistemul electromagnetic de lansare a avioanelor (EMALS) și echipamentul avansat de oprire (AAG). Deși aceste inovații ar trebui să permită mai multe zboruri cu mai puțin personal, ele au adus și provocări tehnice mari. Orice perioadă lungă în care nava nu poate ieși pe mare afectează încrederea în întreaga clasă de portavioane noi.

Platforma se uzează după atacurile asupra Iranului

Utilizarea navei a fost una extrem de intensă, operând mai întâi în Caraibe și apoi în Orientul Mijlociu. De la finalul lunii februarie, forțele americane au lansat mii de atacuri, iar Ford-ul a fost piesa centrală a atacurilor. Misiunea a fost prelungită de mai multe ori, devenind una dintre cele mai lungi din istoria modernă a Marinei SUA.

Această presiune continuă a lăsat, evident, urme. Au apărut probleme la sistemele de la bord, inclusiv la instalațiile sanitare, dar și o oboseală cronică a echipajului. Practic, nava a funcționat la un nivel care a accelerat degradarea atât a sistemelor mecanice, cât și a performanței marinarilor de la bord.

Incendiul care a blocat USS Gerald R. Ford în șantier

Motivul pentru retragerea navei a fost incendiul din 12 martie, care a pornit de la spălătorie și s-a extins rapid. Aproape 200 de marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza fumului, iar unul a fost evacuat de urgență. Pagubele structurale sunt serioase și afectează condițiile de viață de pe navă.

Blocarea platformei reprezintă un dezavantaj pentru flota americană. Într-un moment strategic critic, Marina SUA trebuie să decidă cum va acoperi lipsa acestei platforme masive. Trebuie să se ia în calcul și reparațiile de după incendiul și să repare daunele cazate de folosirea excesivă.

De ce reparațiile pentru platformă pot dura peste un an

În mod normal, întreținerea după o misiune durează câteva luni, dar pentru Ford situația este diferită. Fiind prima navă din clasa sa, reparațiile sunt mult mai complexe. În plus, misiunea prelungită a dus la amânarea multor lucrări care acum trebuie făcute toate odată, împreună cu reparațiile structurale de după incendiu.

Deci, perioada de 12-14 luni de inactivitate este perfect plauzibilă, chiar dacă autoritățile americane nu au confirmat oficial.  Desfășurările de luptă atât de lungi vin cu un cost uriaș, iar acesta ar putea fi prețul plătit pentru menținerea presiunii în regiunile de conflict, scrie 19fortyfive.

