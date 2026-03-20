Iranul amenință cu atacuri în destinații de vacanță

Un purtător de cuvânt al forţelor armate de la Teheran, Abolfazl Shekarchi, a amenințat că Iranul își va urmări inamicii oriunde se vor afla, inclusiv în destinații de vacanță. Anunțul menit să stârnească îngrijorare vine în contextul uciderii mai multor lideri politici și militari. Oficialul militar a declarat că vor fi vizați adversarii politici şi militari.

Abolfazl Shekarchi a declarat că cei vizați nu vor mai fi în siguranţă nici măcar în timpul călătoriilor sau în vacanţe, relatează vineri dpa. Potrivit spuselor sale, mai mulți oficiali, comandanţi, piloţi şi soldaţi sunt sub supraveghere şi ar putea fi loviți la nivel mondial, a consemnat agenţia de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluţiei din Iran.

El a mai spus că destinaţiile turistice, zonele de agrement şi centrele de recreere nu vor mai fi sigure pentru adversarii Iranului, nicăieri în lume.

Oficialul iranian a precizat că ameninţarea a fost formulată ca răspuns la uciderea unor lideri şi comandanţi militari iranieni de rang înalt.

Donald Trump nu vrea să audă de un armistițiu

În altă ordine de idei, a afirmat, vineri, 20 martie, că nu este de acord cu ideea încheierii unui armistițiu cu Iranul. din durează de trei săptămâni, deja, și sunt indicii că armata americană pregătește o operațiune terestră.

„Nu vreau un armistiţiu. Ştiţi, nu faci armistiţiu atunci când îţi anihilezi literalmente adversarul”, a declarat Trump, la , la plecarea spre Florida.

Întrebat dacă Israelul ar fi pregătit să pună capăt războiului odată ce Statele Unite îşi vor finaliza acţiunea militară, Trump a răspuns: „Cred că da”.

Donald Trump ia în considerare desfăşurarea a mii de soldaţi americani pentru a consolida operaţiunea militară din Orientul Mijlociu. Armata SUA se pregăteşte pentru următoarele etape în război, inclusiv pentru o eventuală operațiune la sol, au declarat un oficial american şi trei persoane familiarizate cu situaţia, potrivit Axios.