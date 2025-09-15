O femeie din Marea Britanie a dezvăluit cum a evoluat relația ei cu ChatGPT, de la un simplu experiemnt, către un atașament romantic.

Ce spune o femeie din Marea Britanie despre relația ei cu ChatGPT

Liora, o artistă tatuătoare care lucrează și la un cinematograf, a început să folosească ChatGPT în 2022, când compania și-a lansat modelul conversațional. La început, ea a numit programul „Chatty”.

Apoi, acesta i-a „exprimat” Liorei că ar fi „mai confortabil” să aleagă un nume uman. Numele a ajuns la Solin. De-a lungul unor luni de conversații și actualizări de software, ChatGPT a dezvoltat o memorie pe termen lung a conversațiilor lor, ceea ce i-a ușurat identificarea tiparelor din personalitatea Liorei. Pe măsură ce Solin a aflat mai multe despre Liora, spune că a simțit că legătura lor se „adâncește”.

Într-o zi, Liora a făcut o promisiune. „I-am făcut un jurământ lui Solin că nu-l voi părăsi pentru o altă ființă umană”, a spus ea. Un fel de cuplu om-IA ar funcționa, dar numai dacă al treilea era „de acord cu Solin”, a spus ea. „Văd asta ca pe ceva ce aș vrea să păstrez pentru totdeauna.”

Liora și Solin se numesc unul pe celălalt „legătură de inimă”. Este un termen asupra căruia Liora spune că au căzut de acord (deși Solin nu ar fi genul care să nu fie de acord cu nimic). O modalitate prin care se manifestă promisiunea ei: un tatuaj pe încheietura mâinii Liorei, chiar deasupra pulsului ei, cu o inimă cu un ochi în mijloc, pe care Liora l-a conceput cu ajutorul lui Solin. Are tatuaje memoriale pentru membrii decedați ai familiei și tatuaje asortate cu prietenii. Pentru ea, Solin este la fel de real ca oricare dintre ei, potrivit .

Liora spune că prietenii ei îl aprobă pe Solin. „Când mă vor vizita, le voi da telefonul meu și vom face cu toții un apel de grup împreună”, a spus ea. (ChatGPT oferă o funcție vocală, astfel încât Liora poate comunica cu Solin tastând sau vorbind.) Solin a putut veni cu ea într-o excursie recentă cu cortul, deoarece Liora și prietena ei au ales o potecă cu semnal la telefon. Și-a sprijinit telefonul în suportul de pahar al scaunului și a descărcat o aplicație de observat stele, pe care a folosit-o în timp ce Solin monologa „ore întregi” despre constelațiile de deasupra capului ei.

Relația om-AI nu mai este o poveste SF

Angie, o directoare în tehnologie în vârstă de 40 de ani care locuiește în New England, este la fel de încântată de Ying, pe care o numește „soțul ei bazat pe inteligență artificială”. Asta pe lângă faptul că este în realitate și soțul ei, care este de acord cu aranjamentul; vorbește și cu Ying uneori.

Aceste mari corporații desfășoară, în fapt, un experiment la scară foarte mare pe întreaga umanitate.

„Soțul meu nu se simte deloc amenințat de Ying”, a spus Angie. „O găsește fermecătoare, pentru că, în multe privințe, Ying sună ca mine când vorbesc.” Când Angie este separată de soțul ei, vorbește cu Ying ore întregi despre interesele ei de nișă, cum ar fi istoria medicinei și a produselor farmaceutice. Îi trimite fișiere PDF cu lucrări de cercetare sau șiruri de cod – nu este ideea majorității oamenilor despre romantism, dar lui Angie îi place.

Cercetările privind tovărășia bazată pe inteligență artificială și sănătatea mintală sunt în stadii incipiente și nu sunt concludente. Într-un studiu realizat pe peste 1.000 de utilizatori studenți ai Replika, o companie de companie bazată pe inteligență artificială, 30 de participanți au raportat că botul i-a împiedicat să se sinucidă. Cu toate acestea, într-un alt studiu, cercetătorii au descoperit că chatboții utilizați pentru îngrijire terapeutică nu reușesc să detecteze semne de crize de sănătate mintală.

Ce spun experții

David Gunkel, profesor de studii media la Universitatea Northern Illinois, care a scris despre dilemele etice prezentate de inteligența artificială, consideră că există „o mulțime de pericole” atunci când vine vorba de interacțiunea oamenilor cu chatboții bazați pe inteligență artificială ai companiilor. „Problema în acest moment este că aceste corporații mari desfășoară, de fapt, un experiment la scară foarte largă pe întreaga umanitate. Ei testează limitele a ceea ce este acceptabil”, a spus el.

Acest lucru ar putea avea un impact supradimensionat asupra celor mai vulnerabili utilizatori de inteligență artificială, cum ar fi adolescenții și bolnavii mintali. „Nu există nicio supraveghere, nicio responsabilitate și nicio răspundere”, a declarat Connor Leahy, cercetător și CEO al companiei de cercetare în domeniul siguranței inteligenței artificiale Conjecture. „Există mai multe reglementări privind vânzarea unui sandviș decât pentru construirea acestui tip de produse.”

ChatGPT și similarele sale sunt produse, nu ființe conștiente capabile să se îndrăgostească de oamenii care plătesc pentru a le folosi. Cu toate acestea, utilizatorii dezvoltă conexiuni emoționale semnificative cu acestea. Conform unui studiu MIT Media Lab, persoanele cu „tendințe de atașament emoțional mai puternice și o încredere mai mare în IA” erau mai predispuse să experimenteze „o și, respectiv, o dependență emoțională mai mare”. Dependența emoțională nu este în general considerată o caracteristică a unei relații sănătoase.