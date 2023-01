Povestea impresionantă a lui Elvis Francois, bărbatul care a șocat o lume întreagă. A supraviețuit timp de 24 de zile în Marea Caraibelor hrănindu-se doar cu ketchup

Un naufragiat a supraviețuit timp de 24 de zile în Marea Caraibelor, ca prin minune.

Se pare că singurul aliment din care bărbatul a putut să se hrănească, înainte de a fi salvat din apele columbiene, a fost ketchup-ul, a transmis autoritatea navală a acestei ţări, potrivit AFP, citat de

Un naufragiat a supravieţuit 24 de zile hrănindu-se doar cu ketchup

„Nu aveam nimic de mâncare, doar o sticlă de ketchup, usturoi pudră şi nişte Maggi (cuburi de bulion). Am amestecat totul cu apă pentru a supravieţui timp de circa 24 de zile”, a povestit dominicanul într-o înregistrare difuzată de marina columbiană.

În vârstă de 47 de ani, Elvis Francois, cel care a șocat o lume întreagă, a fost purtat în larg de o furtună în timp ce repara o ambarcațiune cu pânze. Fără a avea cunoștințe despre navigație, bărbatul era pierdut și dezorientat în largul mării.

„Nu puteam face altceva decât să stau şi să aştept (…) 24 de zile departe de uscat, fără să vorbesc cu nimeni, fără să ştiu ce să fac sau unde mă aflu. A fost greu, în unele momente mi-am pierdut speranţa, m-am gândit la familia mea ”, a spus acesta.

La , en articulación con la , y el gremio marítimo, rescatamos un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste de – Guajira, luego de quedar a la deriva desde diciembre de 2022.

👉 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia)

Supravieţuitorul scrisese cuvântul „help” pe coca velierului său, pe care a fost găsit, la circa 220 de kilometri nord-vest de Puerto Bolivar, în departamentul nordic La Guajira.

„Pe 15 ianuarie, am văzut trecând un avion. Aveam o oglindă şi am început să trimit semnale cu reflexia soarelui, iar când l-am văzut trecând de două ori, am înţeles că mă văzuseră”, a explicat el.

După ajutorul marinei columbiene, bărbatul a fost predat autorităţilor de imigrare.