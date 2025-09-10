Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări

Rămășițele unei femei care a murit în timp ce zborul ei a lovit Turnul de Nord al World Trade Center, pe 11 septembrie 2001 au fost identificate, după 24 de ani de căutări.

Când participanții îndurerați s-au adunat într-o biserică din sudul Californiei pentru slujba de pomenire a Barbarei Keating din noiembrie 2001, o urnă a fost plasată la altar.

Cenușa dinăuntru nu era cea a bunicii în vârstă de 72 de ani, a relatat The Desert Sun. În schimb, provenea din molozul World Trade Center din Lower Manhattan, unde Keating a murit pe 11 septembrie – una dintre cele aproape 3.000 de persoane ucise în cel mai sângeros atac terorist de pe teritoriul american.

În cei 24 de ani care au trecut de atunci, cel mai mic fiu al lui Keating, Paul Keating, a spus că are puține speranțe că mama sa – printre cele 1.100 de victime ale căror rămășițe nu au fost încă identificate – va fi găsită în moloz. Dar la sfârșitul acestei veri, Biroul medicului legist șef din New York i-a contactat familia cu vești:

Analizele ADN au identificat cu siguranță rămășițele acesteia.

Barbara Kinsey a crescut în Salem, New Jersey, lângă malul estic al râului Delaware, unde Paul a spus că bunicul său deținea singurul hotel și bar din oraș. „Practic, a crescut într-un bar”, a spus Paul, acum în vârstă de 61 de ani, menționând că mama sa și fratele ei mai mic aveau fiecare propriile camere în clădire.

În Salem, Keating l-a întâlnit pe iubitul ei din copilărie și viitorul soț, William Keating al III-lea, un om de știință specializat în rachete, a spus Paul. „Bill și Barb”, așa cum erau cunoscuți, s-au mutat în cele din urmă în Massachusetts, unde și-au crescut cei cinci copii.

Au fost părinți „perfecți”. Fiecare copil a fost încurajat să urmeze „orice la ce eram buni”, a spus Paul, rezultând ceea ce el a numit o „colecție ciudată” de copii talentați și inteligenți – muzicieni, oameni de știință și un lingvist printre ei.

Mebrii familiei Keating erau „democrați de școală veche din Massachusetts”, a spus fiul lor – moderați politic. Mama sa, însă, era „o inimă sângeroasă”, profund simpatizantă cu cauzele sociale – o linie de caracter reflectată în viața ei profesională.

În copilărie, Paul Keating a condus filiala locală a unei organizații dedicate ajutorării persoanelor cu dizabilități intelectuale. Ulterior, a ocupat funcția de director executiv al organizației locale Big Brothers Big Sisters, rol pe care l-a deținut până la pensionare, potrivit .

Între timp, Keating s-a confruntat cu propriile greutăți. A supraviețuit la două episoade de cancer la sân, iar în 1983, și-a pierdut brusc soțul din cauza unei tumori cerebrale, a spus Paul. Dar nu s-a plâns niciodată, crezând întotdeauna că există și alții care o duc mai rău.

„Nu da vina pe nimeni pentru situația ta și o vei depăși”, a spus el, canalizând viziunea mamei sale asupra lumii. „Fă ce trebuie să faci. Continui cu misiunea ta.”

În ultimii ani, Keating a fost o pasăre a zăpezii, împărțindu-și timpul între Massachusetts și Palm Springs, California. Deși a continuat să-și petreacă verile pe Coasta de Est, în cele din urmă s-a mutat la Palm Springs. Avea familie în sudul Californiei și, după boală, Keating se simțea mai bine respirând aerul deșertului, a spus Paul.

Acolo, viața ei se învârtea în jurul bisericii. Catolică de-o viață, Keating petrecea zeci de ore pe săptămână făcând voluntariat, a spus fiul ei. Dar totuși găsea modalități de a se bucura de pensie. După moartea sa, articolele din ziare au menționat că era amintită pentru petrecerile la piscină și martini-urile sale, pe care un monsenior a spus că le savura cu multe măsline.

De asemenea, a început să conducă o mașină decapotabilă: regretatul ei soț iubea mașinile decapotabile, a spus Paul. Odată ajunsă în deșert, și-a dat seama că era „aproape întârziată” să aibă propria mașină, deoarece o putea conduce tot anul.

Keating își încheia una dintre numeroasele ei călătorii pe Coasta de Est în zilele de dinaintea atacurilor din 11 septembrie, a spus Paul. În fiecare seară a săptămânii anterioare, a spus el, cei doi fii ai săi – pe atunci în vârstă de 6 și 3 ani – adormiseră peste bunica lor în timp ce le citea la culcare.

În acea dimineață senină de marți, Paul și mama lui au plecat devreme de acasă. Ea s-a îndreptat spre Aeroportul Internațional Boston Logan pentru a lua zborul 11 ​​al American Airlines spre Los Angeles, în timp ce el a condus spre Stamford, Connecticut, pentru a se întâlni cu un client.

Când au auzit că un avion lovise World Trade Center, a spus Paul, el și clienții săi s-au dus pe acoperiș și s-au uitat la orizontul orașului New York, unde au văzut un nor de fum ridicându-se din Turnul de Nord.

„Habar n-aveam că era avionul mamei mele”, a spus el.

Amintirea lui despre săptămânile care au urmat este o ceață, a spus el. Au fost două slujbe de pomenire – una o săptămână mai târziu în Framingham, Massachusetts, și o a doua slujbă în Palm Springs. Atenția intensă a mass-media a făcut moartea lui Keating și mai suprarealistă, a spus el.

„Nu-mi amintesc niciunul dintre interviurile pe care le-am făcut sau întrebările care ni s-au pus”, a spus el. „Nu-mi amintesc nimic din toate astea.”

Moartea lui Keating a fost deosebit de grea pentru nepoții ei, a spus Paul, amintindu-și despre acea perioadă.