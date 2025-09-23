La două luni după ce Andy Byron, pe atunci CEO-ul Astronomer, a fost văzut pe camerele de filmat la un concert Coldplay alături de Kristin Cabot, care lucra ca director de resurse umane al companiei sale, o sursă apropiată lui Cabot vorbește pentru prima dată pentru a clarifica natura relației lor.

Ce s-a întâmplat de fapt la concertul Coldplay

Byron, în vârstă de 51 de ani, a îmbrățișat-o pe Cabot, în vârstă de 53 de ani, apoi s-au ascuns brusc după ce au văzut imaginile lor proiectate pe un panou în timpul concertului.

Dar acel moment instantaneu viral nu reflectă povestea reală, potrivit sursei citate.

În ultimele săptămâni, au apărut noi detalii despre cum Cabot divorța deja de propriul soț înainte de a participa la concertul cu Byron.

Se pare că fostul CEO este și el căsătorit, dar sursa insistă că nu a despărțit o căsnicie.

„Kristin și Andy [Byron] au avut o relație de lucru excelentă, o prietenie grozavă. Nu a existat nicio aventură”, a declarat sursa pentru .

„A fost nepotrivit să-ți îmbrățișezi șeful la un concert și își asumă întreaga responsabilitate pentru asta”, spune sursa. „Dar scandalul, decăderea, pierderea locului de muncă – toate acestea sunt nedrepte.”

De ce imaginile au devenit virale

Sursa vorbește acum pentru a corecta ceea ce numesc numeroasele presupuneri făcute după ce Byron și Cabot au ajuns pe prima pagină a ziarelor internaționale pentru reacția lor la faptul că au fost văzuți împreună în timpul concertului Coldplay de pe stadionul Gillette din Foxboro, Massachusetts, pe 16 iulie.

Odată ce și-au dat seama că sunt pe ecran, Cabot și-a acoperit fața în timp ce Byron încerca să se ascundă.

Reacția ciudată l-a determinat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, să spună de pe scenă: „Oh, uită-te la ăștia doi. Bine, haideți, sunteți bine.”

Apoi a adăugat în glumă: „Oh, ce? Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi.”

Momentul a plasat două cupluri – Byron și presupusa sa soție, Megan, și Cabot și soțul ei, Andrew – în centrul atenției, alimentând nenumărate meme-uri și titluri.

Tabloidele au început să le investigheze viața privată; paparazzi i-au urmărit.

Atât Byron, cât și Cabot curând Astronomer, iar compania a declarat după demisia lui Byron că „liderii noștri sunt așteptați să stabilească standardele atât în ​​​​ceea ce privește conduita, cât și responsabilitatea, iar recent, acest standard nu a fost îndeplinit”.

Sursa apropiată lui Cabot susține că relatarea incidentului în sine a depășit cu mult adevărul.

„Este important de observat cât de greșit a fost etichetată Kristin – drept o distrugătoare de căsnicii”, spune sursa, care notează că Byron și Cabot au participat la concert cu un grup de prieteni.

„Este de neînțeles să vezi ce s-a întâmplat și cât de devastator poate fi, nu doar pentru indivizi, ci pentru familii întregi”, spune sursa. „Tot ce-mi pot imagina este că acest lucru ni s-ar putea întâmpla oricăruia dintre noi, oricând. Cred că toată dezinformarea a fost cea mai uluitoare de văzut.”

Ce consecințe au fost după concertul Codplay

În momentul concertului, Cabot și soțul ei erau deja separați. Ea a depus ulterior cererea de divorț pe 13 august, solicitând ca informațiile despre procedură să rămână private, iar soțul ei a fost de acord.

„Sunt separați pe cale amiabilă și merg mai departe spre divorț, concentrați pe familiile lor”, spune sursa, reiterând ceea ce o purtătoare de cuvânt a soțului lui Cabot a declarat anterior pentru PEOPLE într-o scurtă declarație.

Ea are doi copii din prima căsătorie. Soțul ei, CEO-ul Privateer Rum, are și el doi copii dintr-o căsătorie anterioară.

„Kristin și Andrew [Cabot] locuiau separat”, spune sursa, adăugând că în noaptea în care Cabot a fost văzută cu Byron, soțul ei era și el „la concertul Coldplay la o întâlnire”.

„Nu a fost un eveniment de companie”, spune sursa care precizează că Byron și Cabot erau împreună în acea noapte. „Nu a existat nicio lojă de companie. A fost o seară cu un grup mare de prieteni și un moment nepotrivit.” Cât despre starea lui Cabot, sursa spune: „I-a fost greu să iasă din casă. A pus pe primul loc familia ei. Copiii ei au trecut prin multe.”

Controversa a stârnit multe discuții despre natura vieții private în era digitală.