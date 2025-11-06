Premieră în justiția ucraineană unde un militar rus a fost condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă. El a fost găsit vinovat de executarea unui de război.

Premieră în justiția ucraineană

O instanță din Ucraina a condamnat un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă. A fost o premieră pentru justiția ucraineană, în contextul războiului izbucnit în februarie 2022. a fost găsit vinovat pentru executarea unui prizonier ucrainean de război. Informația a fost prezentată de serviciile ucrainene de securitate SBU, după cum relatează AFP.

„Este primul verdict în istoria Ucrainei în care un ocupant a fost condamnat la o astfel de pedeapsă pentru executarea unui militar din forţele de apărare”, se anunță într-un comunicat SBU.

Potrivit sursei citate, acuzatul, un cetăţean rus, Dmitri Kuraşov, a fost judecat pentru că a ucis, prin împușcare, un militar ucrainean. Incidentul s-a petrecut pe 8 ianuarie 2024, în apropierea satului Prîiutne, în regiunea ocupată parţial Zaporojie (sud). Soldatul ucrainean s-a predat după ce a rămas fără muniție.

Dmitri Kuraşov a fost prins în aceeaşi zi de către forţele ucrainene, împreună cu alţi patru membri ai unităţii sale, potrivit SBU.

Dmitri Kuraşov, un fost hoț transformat în soldat

Protagonistul acestei acțiuni, o premieră în justiția ucraineană, este un fost hoț închis în Rusia. Dmitri Kuraşov a intrat în armata rusă în anul 2023, primind o amnistie, potrivit SBU. În procesul din Ucraina, soldatul rus a fost găsit vinovat de „încălcarea legilor şi cutumelor războului” şi de „omor cu premeditare”.

De altfel, nu este singurul infractor condamnat care a fost aministiat cu condiția să meargă pe front. Aflată în deficit de militari, recurge cu regularitate la recrutări din rândul infractorilor condamnați.

De la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, în urmă cu peste patru ani şi jumătate, Moscova şi Kievul se acuză reciproc de uciderea prizonierilor de război.

ONU a denunţat în februarie o creştere a numărului execuţiilor militarilor ucraineni luaţi prizonieri de către forţe ruse în ultimele luni. Această declarație confirmă acuațiile venite din partea Kievului.