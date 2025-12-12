B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile

Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile

Adrian Teampău
12 dec. 2025, 09:10
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Sursa foto: Wikipedia

Canalul Mânecii a devenit, pentru trei zile, teren de vânătoare pentru Marina Regală a Marii Britanii care a urmărit un submarin rusesc. Navele britanice sunt pregătite să lanseze operațiuni antisubmarin.

Submarin rusesc urmăit în Canalul Mânecii

Marina britanică a anunțat că a derulat o operațiune de urmărire împotriva unui submarin rusesc, Krasnodar, extrem de silenţios din clasa Kilo. Urmărirea s-a derulat în Canalul Mânecii pe parcursul a trei zile. Anunțul oficialilor britanici a fost făcut în contextul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia. De câtva timp, Regatul Unit acționează pentru a-și consolida poziția împotriva acestor ameninţări, conform AFP.

Nava rusească a ajuns în această zonă prin Marea Nordului, pătrunzând prin Strâmtoarea Dover. În derularea operațiunii au fost implicate o navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord şi remorcherul Altay.

Marina Regală nu a dat detalii despre perioada în care a avut loc urmărirea submarinului. Într-un comunicat de presă a avertizat că este pregătită să „lanseze operaţiuni antisubmarin” dacă Krasnodar se va scufunda. Submarinul rusesc a rămas la suprafață, fără să încerce să se sustragă, pe tot parcursul operațiunii. Aceasta, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Operațiunea a fost preluată de NATO

Odată ce submarinul rusesc a ajuns în apropierea insulei Ouessant, în largul coastelor de nord-vest ale Franţei, britanicii au oprit operațiunea. Monitorizarea în Canalul Mânecii a fost preluată de un alt aliat NATO.

Nu este prima operațiune de acest fel în care este implicată armata britanică. În luna iunie, Marina Regală a inițiat o altă operațiune similară, de urmărire. La data respectivă a fost vizat submarinul rusesc Novorosiisk, depistat în apele teritoriale britanice.

Oficialii de la Londra susțin că activitatea submarinelor ruseşti în apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.

Regatu Unit pregătește apărarea în Canalul Mânecii

Informația despre operațiunea de monitorizare a submarinului rus vine în contextul unui program de înarmare lansat de guvernul britanic. Secretarul apărării, John Healey, a anunţat că a fost aprobată o finanțare de milioane de lire sterline pentru a îmbunătăţi capacităţile Marinei Regale în faţa „ameninţărilor subacvatice” ale Moscovei.

Regatul Unit şi Norvegia au semnat un acord de cooperare la începutul lunii decembrie pentru a opera în comun o flotă de fregate. Scopul acrodului este de a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord.

Joi, preşedinta Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, le-a scris parlamentarilor britanici, avertizându-i că tentativele de phishing ale actorilor ruşi pe WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie sunt în creştere. Aceste atacuri urmăresc inducerea în eroare a parlamentarilor pentru a-i determina să transmită informaţii sensibile sau compromiţătoare.

National Cyber Security Centre din Regatul Unit a afirmat că „lucrează cu parteneri din guvern şi Parlament ca răspuns la atacurile asupra aplicaţiilor de mesagerie, în special Signal şi WhatsApp”.

Tags:
Citește și...
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
Externe
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Externe
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Externe
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Externe
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Externe
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
Externe
Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
Externe
Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Externe
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Externe
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Ultima oră
09:04 - Lapte praf Nestlé retras din magazine. Ce riscuri au fost descoperite pe linia de producție
08:36 - Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
08:23 - Imagini alarmante din Castelul Peleș. Cum se face curățenia în una dintre cele mai prestigioase reședințe regale din Europa
08:07 - 4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
07:27 - Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală
00:05 - Maioneza fără ulei, varianta mai slab calorică, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă totul
23:58 - O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
23:28 - Factorul care contribuie mai mult decât dieta și activitatea fizică la o viață longevivă
23:27 - Ministrul Sănătății a anunțat cine este persoana care a fost depistată cu lepră. Cum se transmite boala și ce măsuri urgente au fost luate (VIDEO)
22:47 - CTP, reacție explozivă după conferința de la CAB: „Au procedat ca Nicolae Ceaușescu. Au convocat mitingul. S-a spart dictatura Savonea”. Ce îi cere lui Nicușor Dan (VIDEO)