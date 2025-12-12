Canalul Mânecii a devenit, pentru trei zile, teren de vânătoare pentru Marina Regală a Marii Britanii care a urmărit un submarin rusesc. Navele britanice sunt pregătite să lanseze operațiuni antisubmarin.

Submarin rusesc urmăit în Canalul Mânecii

Marina britanică a anunțat că a derulat o operațiune de urmărire împotriva unui , Krasnodar, extrem de silenţios din clasa Kilo. Urmărirea s-a derulat în Canalul Mânecii pe parcursul a trei zile. Anunțul oficialilor britanici a fost făcut în contextul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia. De câtva timp, Regatul Unit acționează pentru a-și consolida poziția împotriva acestor ameninţări, conform AFP.

Nava rusească a ajuns în această zonă prin Marea Nordului, pătrunzând prin Strâmtoarea Dover. În derularea operațiunii au fost implicate o navă de aprovizionare a , echipată cu un elicopter la bord şi remorcherul Altay.

Marina Regală nu a dat detalii despre perioada în care a avut loc urmărirea submarinului. Într-un comunicat de presă a avertizat că este pregătită să „lanseze operaţiuni antisubmarin” dacă Krasnodar se va scufunda. Submarinul rusesc a rămas la suprafață, fără să încerce să se sustragă, pe tot parcursul operațiunii. Aceasta, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Operațiunea a fost preluată de NATO

Odată ce submarinul rusesc a ajuns în apropierea insulei Ouessant, în largul coastelor de nord-vest ale Franţei, britanicii au oprit operațiunea. Monitorizarea în Canalul Mânecii a fost preluată de un alt aliat .

Nu este prima operațiune de acest fel în care este implicată armata britanică. În luna iunie, Marina Regală a inițiat o altă operațiune similară, de urmărire. La data respectivă a fost vizat submarinul rusesc Novorosiisk, depistat în apele teritoriale britanice.

Oficialii de la Londra susțin că activitatea submarinelor ruseşti în apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.

Regatu Unit pregătește apărarea în Canalul Mânecii

Informația despre operațiunea de monitorizare a submarinului rus vine în contextul unui program de înarmare lansat de guvernul britanic. Secretarul apărării, John Healey, a anunţat că a fost aprobată o finanțare de milioane de lire sterline pentru a îmbunătăţi capacităţile Marinei Regale în faţa „ameninţărilor subacvatice” ale Moscovei.

Regatul Unit şi Norvegia au semnat un acord de cooperare la începutul lunii decembrie pentru a opera în comun o flotă de fregate. Scopul acrodului este de a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord.

Joi, preşedinta Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, le-a scris parlamentarilor britanici, avertizându-i că tentativele de phishing ale actorilor ruşi pe WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie sunt în creştere. Aceste atacuri urmăresc inducerea în eroare a parlamentarilor pentru a-i determina să transmită informaţii sensibile sau compromiţătoare.

National Cyber Security Centre din Regatul Unit a afirmat că „lucrează cu parteneri din guvern şi Parlament ca răspuns la atacurile asupra aplicaţiilor de mesagerie, în special Signal şi WhatsApp”.