Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil

Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil

George Lupu
27 sept. 2025, 23:51
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde se află submarinul rus, pe cale să explodeze
  2. Submarinele rusești, ținte ale războiului din Ucraina

Conform rapoartelor, un submarin al marinei rusești riscă să explodeze în apele europene din cauza unei scurgeri grave de combustibil la bord.

Unde se află submarinul rus, pe cale să explodeze

Submarinul Novorossiysk, din clasa Kilo, de 71 de metri, capabil să transporte rachete Kalibr, suferă de o problemă tehnică gravă.

Nava a fost observată ieri în Strâmtoarea Gibraltar, în largul Mării Mediterane.

Acum, o postare pe Telegram a canalului rusesc VChk-OGPU a susținut că submarinul nu are piese de schimb pentru reparații sau un echipaj specializat calificat pentru a remedia problema.

Cu combustibilul acumulându-se în cală, echipajul s-ar putea să nu aibă de ales decât să-l pompeze în mare, a adăugat acesta.

Parte a flotei rusești a Mării Negre, Novorossiysk nu se crede că este implicat în războiul cu Ucraina, a relatat The Sun.

La începutul acestui an, elicoptere ale Marinei Regale și o navă de război au urmărit submarinul în timp ce naviga spre vest prin apele britanice din Marea Nordului și Canalul Mânecii, potrivit Metro.

Senzori și sisteme puternice au fost folosite pentru a urmări fiecare mișcare a navei subacvatice.

Locotenent-comandantul Dan Wardle a declarat că operațiunea a avut ca scop protejarea „intereselor maritime” ale Regatului Unit.

„Monitorizarea tranzitului navelor militare prin zona noastră de responsabilitate rămâne o sarcină fundamentală, una care asigură menținerea conștientizării situației și a capacității de a răspunde rapid atunci când este necesar”, a spus el.

Submarinele rusești, ținte ale războiului din Ucraina

Un alt submarin din aceeași flotă, Rostov-pe-Don, a fost lovit de o rachetă ucraineană în septembrie 2023, avariandu-l considerabil și imposibil de reparat.

Nu ar fi prima dată când o navă rusească se confruntă cu o defecțiune pe mare.

În august 2000, submarinul nuclear K-141 Kursk s-a scufundat în Marea Barents, în Oceanul Arctic, după o explozie catastrofală, ucigând toate cele 118 persoane aflate la bord.

Dezastrul a fost agravat de faptul că nu au fost lansate căutări pentru navă timp de șase ore.

