Premierul ungar Viktor Orban îşi exprimă solidaritatea cu preşedintele Kazahstanului

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a exprimat, luni, solidaritatea cu președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, cu care a avut o convorbire telefonică, a informat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, conform Reuters, citat de către Agerpres.

„Premierul Orban a discutat, astăzi, cu preşedintele Tokaev şi şi-a exprimat solidaritatea şi condoleanţele pentru numeroşii morţi şi, desigur, le-am oferit ajutorul nostru”, a spus şeful diplomaţiei de la Budapesta, într-o înregistrare video.

Vineri, 7 ianuarie, Tokayev a transmis protestatarilor că este momentul să se predea. Altfel, armata va continua să-i execute pe cei nemulțumiți. De asemenea, oficialul kazah a mai precizat că va reconecta internetul, însă în anumite condiții.

Autoritățile de la Nursultan au anunțat că 26 de „criminali înarmați au fost lichidați”, cu puțin timp în urmă. Ieri, establishmentul din statul localizat fix între Rusia și China a transmis că în jur de 20 de forțe armate au fost ucise. Până în prezent, numărul exact al victimelor încă nu este cunoscut. Spiritele au fost calmate, însă mai există mici grupuri rebele pe urma cărora se află trupele trimise de la Moscova.

Putin a declarat, într-un summit virtual, al alianței militare CSTO a statelor ex-sovietice că organismul a reușit „să prevină subminarea fundațiilor statului, degradarea completă a situației interne din Kazahstan și, de asemenea, să blocheze teroriștii, jefuitorii și alte elemente criminale”. Citește mai mult

