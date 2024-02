Premiu în valoare de 1,2 milioane de dolari, câștigat de un grup de femei care lucrează la salubritate / Acestea au strâns bani pentru bilet timp de o lună

Un grup format din 11 femei din India care lucrează la salubritate a câștigat premiul cel mare de la loto în valoare de 1,2 milioane de dolari după ce au strâns bani timp de o lună pentru bilete. Acum o săptămână, femeile au aflat că au câștigat premiul cel mare în valoare de 100 de milioane de rupii, conform .

Cele 11 femei sunt prietene și au vârsta cuprinsă între 20 și 70 de ani. Își câștigă cu greu existența în țara lor natală, pentru că au salariile foarte mici.

Femeile au avut parte de cea mai bună veste din viața lor atunci când au aflat că au câștigat 1,2 milioane de dolari cu un bilet de 3 dolari, sumă pe care o câștigă după o zi de muncă, conform .

„Am rămas șocată”, a spus Radha, una femeile norocoase.

„Este incredibil. A trebuit să verificăm cu mai mulți oameni să ne asigurăm că am câștigat și tot nu ne-a venit să credem. Toate venim din familii foarte sărace cu multe datorii și obligații”, a mai spus ea.

Cherumannile Baby, o altă norocoasă, în vârstă de 62 de ani, a spus că banii câștigați o vor ajuta să își reabiliteze casa pe care au luat-o apele în timpul inundațiilor din Kerala de acum 5 ani.

Kuttimalu a declarat pentru BBC că situația ei financiară nu i-a oferit posibilitatea de a contribui cu 25 de rupii pentru cumpărarea biletului, motiv pentru care o altă persoană din grup i-a plătit jumătate din contribuția ei.

„Am convenit să împărțim câștigurile în mod egal”, a spus Kuttimalu.

„Nu ne așteptam să câștigăm o sumă de bani atât de uriașă”, a adăugat ea.

Președinta grupului de colectare a deșeurilor din acea zonă, Sheeja, a spus că este bucuroasă pentru norocul pe care l-au avut angajatele ei.

„Acestea sunt persoane extrem de silnice care fac multe eforturi ca să își câștige existența”, a spus Sheeja.

„Sunt foarte surprinsă, dar foarte fericită pentru ele”, a adăugat ea.

