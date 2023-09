Președintele Camerei Comunelor din Canada s-a scuzat după ce a omagiat un fost soldat nazist, în timpul vizitei lui Zelenski

Președintele Camerei Comunelor din Canada și-a cerut scuze după ce a invitat și care a luptat alături de naziști în Al Doilea Război Mondial, în timpul

Asociația de Apărare a comunității evreiești a solicitat scuze de la oficial

Antony Rota l- a prezentat, vineri, pe Iaroslav Hunka, un imigrant ucrainean de 98 de ani ca fiind „un veteran ucraineano-canadian din Al Doilea Război Mondial care s-a luptat pentru independenţa Ucrainei împotriva ruşilor” şi „un erou ucrainean şi un erou canadian”, conform

„Faptul că un veteran care a servit într-o unitate militară nazistă a fost invitat şi ovaţionat în Parlament este şocant”, a spus asociația de apărare a comunităţii evreieşti din Canada, Prietenii Centrului Simon Wiesenthal (FSWC), iar oficialul și-a cerut scuze duminică.

Rota, scuze după invitația imigrantului ucrainean

„Vineri, după discursul preşedintelui Ucrainei, am salutat o persoană din galerie şi apoi am aflat noi informaţii care mă determină să regret că am făcut acest lucru.

Ţin în mod special să adresez scuzele cele mai sincere comunităţilor evreieşti din întreaga Canadă şi din lume”, a spus Antony Rota.

Biroul premierului Justiun Trudeau a negat implicarea în această situație și a spus că nici el, nici delegația ucraineană nu au fost atenționați referitor la invitat. Totuși, liderul opoziție a denunțat situația ca fiind „o gravă eroare de judecată”.