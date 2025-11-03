B1 Inregistrari!
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”

03 nov. 2025, 15:09
Cuprins
  1. Ce înseamnă noua eră a armelor nucleare
  2. Cum influențează testele nucleare recente securitatea globală

Alexander Stubb avertizează că lumea pășește într-o nouă eră a armelor nucleare, dominată de tensiuni și incertitudine globală. Președintele Finlandei consideră inevitabil începutul acestei ere, după ce Donald Trump și-a reafirmat intenția de a relua testele nucleare.

Ce înseamnă noua eră a armelor nucleare

Președintele finlandez avertizează că logica descurajării și stabilitatea strategică între superputeri sunt în plină schimbare. Într-un discurs susținut la Helsinki, el  a subliniat că omenirea a intrat într-o nouă eră a armelor nucleare.

„Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare, în care, din nefericire, importanţa acestor arme nu încetează să crească”, a Alexander Stubb, notează Agerpres.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a provocat îngrijorări la nivel internațional. Motivul neliniștii a fost anunțul său privind reluarea testelor nucleare. Acesta nu a oferit detalii exacte despre planurile pe care intenționează să le urmeze.

Cum influențează testele nucleare recente securitatea globală

Reluarea testelor nucleare survine într-un context tensionat, în care retorica nucleară reapare frecvent după invazia rusă în Ucraina.

Rusia a testat recent arme avansate, precum drona submarină Poseidon și racheta de croazieră Burevestnik, stârnind îngrijorări internaționale majore. În ultimele trei decenii, nicio altă putere nucleară nu a efectuat teste oficiale, cu excepția Coreei de Nord între 2006 și 2017.

Președintele american susține că Beijingul și Moscova testează arme nucleare fără anunțuri publice, iar SUA ar putea urma același exemplu.

Conform președintelui Stubb, Finlanda, aflată la granița de 1.340 de kilometri cu Rusia, explorează cum să consolideze descurajarea și să gestioneze posibile escaladări împreună cu aliații.

După decenii de nealiniere militară, Finlanda a decis să își revizuiască poziția strategică. Invazia Rusiei în Ucraina în 2022 a accelerat această schimbare, generând temeri pentru securitatea regională. Ca urmare, în 2023, țara nordică s-a alăturat NATO, marcând un moment istoric în politica sa de apărare. Această decizie reflectă dorința Finlandei de a se proteja împotriva amenințărilor externe și de a consolida cooperarea cu aliații săi occidentali.

