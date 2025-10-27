Vladimir Putin s-a lăudat cu privire la un test reuşit al de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător”. Ulterior, a reacționat. Președintele american a considerat anunțul drept unul „nepotrivit”. Iată ce a spus președintele american!

Ce s-a întâmplat

Duminică, liderul rus, Vladimir Putin a anunțat testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, numită Bourevestnik, conform Adevărul.

„Este o creație unică pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a spus președintele rus. El a mai adăugat că Bourevestnik („pasărea furtunii” în rusă) are o „rază de acțiune nelimitată”.

Pe 21 octombrie, în timpul ultimului test, racheta de croazieră a zburat „aproximativ 15 ore”, parcurgând 14.000 km, a precizat șeful Statului Major rus, Valeri Gurașimov. El a mai adăugat că „aceasta nu este o limită” pentru lăudata armă.

Racheta 9M730 Burevestnik este capabilă să evite orice sistem de apărare antirachetă existent sau viitor și are o traiectorie imprevizibilă, a mai precizat Moscova.

Reacția lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump nu a văzut cu ochi buni anunțul lui Vladimir Putin. El l-a considerat „nepotrivit”, mai ales în acest context.

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat președintele american.

Trump a mai spus că acest război trebuia să țină o săptămână, însă deja au trecut aproape patru ani. El consideră că Putin ar trebui să aibă alte preocupări, în loc să testeze rachete.

„Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a spus liderul american.

Afirmațiile au fost făcute într-o discuție cu jurnaliștii, la bordul navei prezidențiale Air Force One, în drum către Japonia, în a doua zi a unui turneu în Asia.