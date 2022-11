Propunerea a fost întemeiată pe îngrijorarea că societatea occidentală are nevoie de un sentiment reînnoit al coeziunii: „Rămân la convingerea mea: va fi dificil dacă nu ne creăm ”, a explicat oficialul.

„Avem nevoie de noi modele în care să putem aduce tineri şi bătrâni în dialog şi să exersăm convingerea că trebuie să fim prezenţi şi pentru ceilalţi”, a declarat Steinmeier pentru postul de stat ARD.

„Coeziune socială” pe baza muncii obligatorii

În această vară, preşedintele german a lansat în dezbatere ideea unui an obligatoriu de serviciu în folosul comunităţii; tinerii, în special, au respins caracterul obligatoriu.

În ceea ce priveşte criticile, Steinmeier a venit cu clarificări: „În mod deliberat nu am propus-o doar tinerilor” și, în plus, nici perioada de serviciu nu trebuie să fie neapărat de un an. Acest lucru s-ar aplica şi persoanelor în vârstă, a spus preşedintele, adăugând că este deschis la sugestii alternative.

„Dacă există idei mai bune decât cele ale perioadei obligatorii, sunt bucuros să le discut. Singurul lucru pe care nu îl vreau este ca această dezbatere să se încheie din nou fără să se întâmple nimic” – a precizat președintele Germaniei.

Singurul lucru important, în viziunea șefului statului, este ca „toţi să facă o dată în viaţa lor ceva pentru alţi oameni care le sunt străini”.