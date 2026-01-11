B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
11 ian. 2026, 19:25
Masoud Pezeshkian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Masoud Pezeshkian face apel la calm
  2. Masoud Pezeshkian acuză Statele Unite și Israel
  3. Protestele iau amploare în Iran

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, face apel la calm, în contextul protestelor care s-au extins în toată țara. El le-a transmis manifestanților că guvernul îi ascultă și face tot posibilul pentru a rezolva problemele economice.

Masoud Pezeshkian face apel la calm

Preşedintele Iranului a declarat că guvernul îi „ascultă” pe protestatarii care au ieșit în stradă cu revendicări economice. Masoud Pezeshkian a afirmat că guvernul face tot ce se poate pentru a rezolva aceste probleme de natură economică ce au declanșat protestele. El a făut distincţie între cei care au ieșit în stadă în contextul crizei economice grave cu care se confruntă țara și cei care vor răsturnarea regimului.

Pezeshkian i-a numit pe protestatarii care au revendicări politice și cer înlăturarea regimului teocratic, „huliganii şi teroriştii” care provoacă tulburări, după cum transmit EFE şi AFP. El vorbește despre agenți provocatori introduși în țară pentru a destabiliza regimul. Președintele iranian a susținut un interviu la televiziunea de stat Irib, potrivit site-ului în farsi al agenţiei iraniene Tasnim.

„Duşmanul a adus în ţară terorişti instruiţi”, a afirmat Pezeshkian.

Televiziunea de stat este singura care mai funcționează și actualizează conținutul, cu mesajele guvernamentale. Autoritățile iraniene au instituit un blocaj la nivel internațional asupra internetului și a apelurilor internaționale, care durează de aproape 72 de ore.

Masoud Pezeshkian acuză Statele Unite și Israel

Masoud Pezeshkian a făscut referire la Statele Unite şi Israel, pe care autorităţile iraniene le acuză că ar fi responsabile de escaladarea violenţelor. Protestele din Iran au fost provocate, inițial, din motive economice. În câteva zile s-a ajuns la revendicări de natură politică. Oamenii din stradă cer căderea regimului islamic al ayatollahului Ali Khamenei, scrie EFE.

„Dacă oamenii au preocupări, îi ascultăm, este datoria noastră să îi ascultăm şi să le rezolvăm problemele. Totodată, avem şi datoria de a împiedica huliganii să destabilizeze ţara. Prin urmare, cerem familiilor să nu permită tinerilor lor să se implice în tulburările provocate de terorişti şi huligani”, a adăugat președintele iranian.

Potrivit Tasnim, forţele de securitate şi agenţiile judiciare susțin că au destructurat, în ultimele zile, mai multe celule teroriste înarmate. De asemenea, autoritățile de la Teheran spun că au reţinut agenţi cu legături în străinătate.

Protestele iau amploare în Iran

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a venit cu acest apel în condițiile în care protestele se extind rapid. Totodată, represiunea autorităților devine tot mai cruntă. O organizaţie nonguvernamentală a raportat cel puţin 192 de morţi în cadrul acestei contestări fără precedent în ultimii trei ani, transmite France Presse.

Mişcarea de protest a început la Teheran pe 28 decembrie, când comercianţii au ieşit în stradă ca urmare a creşterii preţurilor şi a deprecierii monedei naționale (rialul). Manifestațiile s-au extins rapid în mai multe oraşe din ţară în ultimele zile.

La Teheran, un jurnalist AFP descrie o paralizie aproape totală a vieţii cotidiene. Prețul cărnii s-a dublat aproape de la începutul protestelor, iar multe magazine sunt închise. Şcolile au fost închise, iar învăţământul se face de la distanţă. Fără fără internet este imposibilă conectarea elevilor. Chiar şi cei care merg la birou se confruntă cu dificultăţi majore din cauza lipsei de reţea.

