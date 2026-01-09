B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)

Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 09:41
Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Middle East Images/ABACA
Cuprins
  1. Mesajul care a alimentat protestele de joi
  2. Protestele din Iran, tot mai violente
  3. Mesajul lui Trump pentru iranieni

Protestele în Iran au continuat joi, pentru a douăsprezecea zi la rând, și s-au extins și în alte orașe. Potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși până acum. Asta în contextul în care preşedintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi lovit „foarte dur” dacă ucide manifestanții. Joi, autoritățile iraniene au blocat accesul la internet și telefonie, în încercarea de a-i împiedica pe manifestanți să se coordoneze.

Mesajul care a alimentat protestele de joi

Protestele s-au extins joi în mai multe mari orașe din Iran după ce Reza Pahlavi, prințul moștenitor aflat în exil, a lansat un apel pentru o demonstrație de amploare.

„Mare națiune a Iranului, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, uniți, strigați-vă revendicările! (…)

Avertizez Republica Islamică, liderul ei și Garda Revoluționară că lumea și președintele Donald Trump vă urmăresc. Reprimarea poporului nu va rămâne fără răspuns”, a transmis acesta.

Tatăl lui Reza Pahlavi, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Pahlavi a cerut demonstrații la ora 20:00, joi și vineri. Când s-a făcut ora, cartierele din Teheran au izbucnit în scandări. Oamenii au scandat „Moarte dictatorului!” și „Moarte Republicii Islamice!”. Alții l-au lăudat pe Șah, strigând: „Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!”.

Protestele din Iran, tot mai violente

Canale de televiziune de limbă persană din afara Iranului, alte posturi internaționale și rețelele sociale au rulat intens imagini de la manifestații, deși autoritățile locale au blocat internetul și telefonia.

Întreruperea internetului la nivel național a fost semnalată de grupul de NetBlocks și de firma de internet CloudFlare. Associated Press a relatat că liniile telefonice au fost întrerupte în unele părți ale Iranului.

În schimb, Elon Musk a permis în mod discret accesul gratuit la Starlink pentru protestatari, ceea ce a făcut diferența. Măsura a fost implementată deja de câteva zile, fără a fi anunțată public.

În imagini s-au văzut protestatarii incendiind simboluri ale autorității statului.

În Isfahan, protestatarii au dat foc unei clădiri aparținând televiziunii de stat, în capitală au ars portrete ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, la fel și în Ahvaz, iar în Khorramabad demonstranții au incendiat biroul guvernatorului și au arborat steagul Iranului folosit în timpul domniei Șahului.

Potrivit Iran Human Rights, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși de la începutul manifestațiilor, acum aproape două săptămâni, printre care și opt minori. De asemenea, sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 arestate.

Represiunea guvernului „se extinde și devine din ce în ce mai violentă pe zi ce trece”, a avertizat grupul. În schimb, autoritățile iraniene au recunoscut 21 de decese, printre care și membri ai forțelor de securitate.

De altfel, abia vineri dimineață televiziunea iraniană de stat a vorbit pentru prima dată despre proteste, acuzându-i pe manifestanți că sunt „agenți ai SUA”.

Mesajul lui Trump pentru iranieni

Recent, preşedintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi lovit „foarte dur” dacă ucide oamenii care protestează zilele acestea.

„Urmărim atent ce se întâmplă. Dacă încep să omoare oameni, aşa cum au făcut mai demult, cred că vor fi loviţi dur de Statele Unite”, a ameninţat președintele Donald Trump, citat de AFP.

Ulterior, într-un interviu, președintele SUA a avut un mesaj și pentru poporul iranian: „Ar trebui să țineți foarte mult la libertate. Nu e nimic mai important decât libertatea. Sunteți un popor curajos”.

Amintim că în Iran au loc proteste zilnic din 28 decembrie. Oamenii au manifestat inițial față de traiul tot mai greu și hiperinflație, dar revendicările au devenit treptat și politice. Strada cere inclusiv demiterea lui Khamenei și sfârșitul Republicii Islamice.

Între timp, un raport al serviciilor secrete occidentale arată că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea în plan să fugă în Rusia dacă situația scapă de sub control.

Tags:
Citește și...
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Externe
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Externe
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Externe
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Globurile de Aur 2026 aduc pe scena galei cele mai mari vedete. Cine va prezenta câștigătorii prestigioaselor premii
Externe
Globurile de Aur 2026 aduc pe scena galei cele mai mari vedete. Cine va prezenta câștigătorii prestigioaselor premii
Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
Externe
Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
Externe
Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
Externe
Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE
Externe
Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE
Medicii trag un semnal de alarmă! Sezonul gripal din 2026 se anunță extrem de periculos
Externe
Medicii trag un semnal de alarmă! Sezonul gripal din 2026 se anunță extrem de periculos
Marea Britanie și Franța ar putea trimite câte 7.500 de militari în Ucraina
Externe
Marea Britanie și Franța ar putea trimite câte 7.500 de militari în Ucraina
Ultima oră
10:59 - Mihai Trăistariu: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. De ce n-a mai avut artistul de mult timp o relație de lungă durată
10:51 - Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri
10:40 - Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)
10:31 - Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini
10:24 - Destin tragic! Bărbatul care a primit inima unui donator a ajuns să își curme viața
10:05 - Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
09:38 - Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
09:33 - 8 obiecte pe care nu trebuie să le bagi niciodată în mașina de spălat vase
09:01 - A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
08:54 - Vremea în România, 9 ianuarie: polei și ninsori în mai multe regiuni