Protestele în Iran au continuat joi, pentru a douăsprezecea zi la rând, și s-au extins și în alte orașe. Potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși până acum. Asta în contextul în care preşedintele american Donald Trump Iranul că va fi lovit „foarte dur” dacă ucide manifestanții. Joi, autoritățile iraniene au blocat accesul la internet și telefonie, în încercarea de a-i împiedica pe manifestanți să se coordoneze.

Mesajul care a alimentat protestele de joi

s-au extins joi în mai multe mari orașe din Iran după ce Reza Pahlavi, prințul moștenitor aflat în exil, a lansat un apel pentru o demonstrație de amploare.

„Mare națiune a Iranului, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, uniți, strigați-vă revendicările! (…)

Avertizez Republica Islamică, liderul ei și Garda Revoluționară că lumea și președintele Donald Trump vă urmăresc. Reprimarea poporului nu va rămâne fără răspuns”, a transmis acesta.

Tatăl lui Reza Pahlavi, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Pahlavi a cerut demonstrații la ora 20:00, joi și vineri. Când s-a făcut ora, cartierele din Teheran au izbucnit în scandări. Oamenii au scandat „Moarte dictatorului!” și „Moarte Republicii Islamice!”. Alții l-au lăudat pe Șah, strigând: „Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!”.

Dear world, are you watching: 12 days of uprising.

12 days of bravery.

12 days of heroism.

12 days of demanding freedom. The free world must stand with the Iranian people in their fight against the Islamic Republic’s terrorist regime. FREE IRAN. — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess)

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran. Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling. I ask again, why is the media silent? — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf)

Protestele din Iran, tot mai violente

Canale de televiziune de limbă persană din afara Iranului, alte posturi internaționale și rețelele sociale au rulat intens imagini de la manifestații, deși autoritățile locale au blocat internetul și telefonia.

Întreruperea internetului la nivel național a fost semnalată de grupul de NetBlocks și de firma de internet CloudFlare. Associated Press a relatat că liniile telefonice au fost întrerupte în unele părți ale Iranului.

În schimb, Elon Musk a permis în mod discret accesul gratuit la Starlink pentru protestatari, ceea ce a făcut diferența. Măsura a fost implementată deja de câteva zile, fără a fi anunțată public.

În imagini s-au văzut protestatarii incendiind simboluri ale autorității statului.

Tonight is the most important night in Iran since the 1979 catastrophe. It will decide whether the uprising fails due to the sheer oppression, or whether the people can push forward towards victory. But we won’t know yet, because the regime has cut Iran off from the world. — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg)

În Isfahan, protestatarii au dat foc unei clădiri aparținând televiziunii de stat, în capitală au ars portrete ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, la fel și în Ahvaz, iar în Khorramabad demonstranții au incendiat biroul guvernatorului și au arborat steagul Iranului folosit în timpul domniei Șahului.

Potrivit Iran Human Rights, cel puțin 45 de protestatari au fost uciși de la începutul manifestațiilor, acum aproape două săptămâni, printre care și opt minori. De asemenea, sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 arestate.

Represiunea guvernului „se extinde și devine din ce în ce mai violentă pe zi ce trece”, a avertizat grupul. În schimb, autoritățile iraniene au recunoscut 21 de decese, printre care și membri ai forțelor de securitate.

De altfel, abia vineri dimineață televiziunea iraniană de stat a vorbit pentru prima dată despre proteste, acuzându-i pe manifestanți că sunt „agenți ai SUA”.

Mesajul lui Trump pentru iranieni

Recent, preşedintele american Donald Trump a avertizat Iranul că va fi lovit „foarte dur” dacă ucide oamenii care protestează zilele acestea.

„Urmărim atent ce se întâmplă. Dacă încep să omoare oameni, aşa cum au făcut mai demult, cred că vor fi loviţi dur de Statele Unite”, a ameninţat președintele Donald Trump, citat de AFP.

Ulterior, într-un interviu, președintele SUA a avut un mesaj și pentru poporul iranian: „Ar trebui să țineți foarte mult la libertate. Nu e nimic mai important decât libertatea. Sunteți un popor curajos”.

Iranians gathered in cities across the country at around 8 p.m. for a national rally called by exiled Prince Reza Pahlavi, according to videos sent to Iran International. — Iran International English (@IranIntl_En)

Amintim că în Iran au loc proteste zilnic din 28 decembrie. Oamenii au manifestat inițial față de traiul tot mai greu și hiperinflație, dar revendicările au devenit treptat și politice. Strada cere inclusiv demiterea lui Khamenei și sfârșitul Republicii Islamice.

Între timp, un raport al serviciilor secrete occidentale arată că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar avea în plan să fugă în Rusia dacă situația scapă de sub control.