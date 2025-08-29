Președintele Venezuelei spune că țara sa este pregătită să-și apere suveranitatea

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro a declarat joi că țara sa este pregătită să-și apere suveranitatea. Aceste declarații vin după ce Washingtonul a trimis cinci de război în pentru a combate traficul internațional de droguri.

Ce s-a întâmplat

„Nu există nicio șansă să intre în Venezuela”, a spus președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

El a declarat că națiunea este gata să își apere „pacea, suveranitatea și integritatea teritorială”.

Aceste declarații vin după ce Washingtonul a trimis cinci nave de război în Caraibe pentru a combate traficul internațional de droguri, conform .

„Fără sancțiuni, fără blocadă, fără război psihologic, fără asediu. Nu au reușit și nu vor reuși”, a mai spus președintele.

Maduro denunță o tentativă de „schimbare de regim” pusă la cale de Washington, însă Statele Unite nu au amenințat niciodată oficial că ar invada Venezuela.

„Un plan special”

Maduro a anunțat că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni”. Cu toate acestea, experții pun la îndoială numărul prezentat.

De asemenea, Venezuela și-a trimis marina și dronele de supraveghere în apele teritoriale.

Pe de altă parte, Washingtonul îl acuză pe președintele venezuelean și pe apropiații săi, printre care Diosdado Cabello, că ar conduce „Cartel de los Soles”, aflat pe lista organizațiilor „teroriste” a SUA.

Astfel, autoritățile americane oferă 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro și 25 de milioane pentru Cabello.

Ce spune ambasadorul Venezuelei la ONU

Ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a adresat o scrisoare secretarului general Antonio Guterres.

El a cerut ca Statele Unite să fie îndemnate să „înceteze o dată pentru totdeauna acțiunile și amenințările sale ostile și să respecte suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a Venezuelei”.