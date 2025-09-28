B1 Inregistrari!
UPDATE / Prezență masivă la alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 48% dintre moldoveni au votat până la ora 19

George Lupu
28 sept. 2025, 17:50
sursă foto: Hpta/ Sefa Karacan / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Care este prezența la alegerile parlamentare din Republica Moldova
  2. Ce mesaj a transmis Maia Sandu

UPDATE // La ora 19.00, prezența la urne la alegerile parlamentare din Republica Moldova este de 1.469.827 de alegători, ceea ce reprezintă 48,52% din numărul total al alegătorilor.

Dintre cei 1,4 milioane de moldoveni care au votat deja, peste 234.000 dintre ei și-au exercitat votul în secțiile din diaspora.

Până la ora 17:00, au votat aproape 43% dintre moldovenii cu drept de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Mai exact, și-au exprimat votul peste 1.268.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău.

Care este prezența la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Numărul alegătorilor din diaspora la alegerile parlamentare din Republica Moldova este de 194.228 de persoane.

Cei mai mulți alegători sunt femei (54,2%), în timp ce procentul bărbaților este de 45,7%.

Pe categorii de vârstă, cei mai numeroși cetățeni prezenți la vot sunt cei cu vârsta cuprinsă între 36 și 45 de ani – 23%.

Toate secțiile din afara Republicii Moldova unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal, anunță autoritățile din Republica Moldova.

„Le mulțumim tuturor cetățenilor care au așteptat răbdători și își exprimă dreptul la vot”, anunță autoritățile moldovene.

Ce mesaj a transmis Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că se încearcă fraudarea votului în mai multe secții de votare.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova”.

