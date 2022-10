Primele fotografii cu podul Kerci după explozie. Cât de avariat este drumul de legătură dintre Rusia și Crimeea

Rușii au redeschis tronsonul neavariat de pe podul cheie către Crimeea ocupată de explozia unui camion-capcană. Anunțul a fost făcut aseară, după mai bine de jumătate de zi de la explozie. Presa ucraineană a publicat prima fotografie de sub podul din Crimeea, avariat de o explozie.

Circulația a fost reluată cu restricții severe, în timp ce pe cale ferată traficul este încă blocat. Doar mașinile și autobuzele, supuse procedurilor complete de inspecție, vor putea circula pe șosea, a transmis liderul Crimeii, Serghei Aksionov. Practic, din patru benzi de circulație, acum se mai poate circula alternativ doar pe o singură bandă. Camioanele sunt direcționate către trecerea cu feribotul din apropiere. Anchetatorii ruși au transmis că un camion a fost aruncat în aer, provocând prăbușirea unor părți ale drumului și a incendiat un tren de combustibil pe podul feroviar paralel. Astfel că pe partea feroviară încă nu e clar cât de mari sunt pagubele, iar circulația trenurilor nu a fost deblocată momentan.

Deși multe priviri s-au întors către serviciile secrete ucrainene, Kievul nu și-a revendicat oficial responsabilitatea pentru atac, pe care Kremlinul îl numește „accident”. Imaginea publicată de agenția ucraineană Truha ilustrează însă amploarea distrugerilor, cu pagube extinse suferite de infrastructura rutieră și feroviară, care s-a prăbușit în apa mării.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M)