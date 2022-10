Situație tensionată în Rusia, după ce podul lui Putin din Crimeea a fost distrus: Mai mulți militari ar fi fost arestați la Moscova

Mai mulți militari ruși ar fi fost arestați sâmbătă după-amiază, în Moscova. Asta după ce podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, . Peninsula a fost anexată ilegal de ruși în 2014, iar podul avea o importanță majoră în actualul context al războiului, fiind o importantă rută de aprovizionare pentru trupele rusești din Ucraina.

Șeful Serviciului de Informații al Ucrainei a transmis că gărzile de elită rusești au operat mai multe arestări în Moscova, vizați fiind mai mulți militari. Potrivit agenției Truha, toate unitățile militare din zona capitalei sunt în stare de alertă ridicată.

Arrests of military personnel have begun in Moscow.

Dzerzhinsky operational division – the „elite” of the Russian Guard – entered the city and they are moving to the center together with police units. All military units on the perimeter of Moscow have been put on high alert.

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)